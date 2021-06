Petitie voor schonere lucht: 'Mijn dochter ligt iedere maand in het ziekenhuis'

"De dozen waren nog niet uitgepakt of Noëlle had haar eerste astma-aanval", weet longarts Ismé de Kleer. "Net toen we waren verhuisd, kreeg Noëlle meer last van astma", vertelt moeder Naisheline Jansen. "Sindsdien heeft ze iedere maand last van astma-aanvallen en ligt ze maandelijks in het ziekenhuis. Ze heeft zelfs drie keer op de ic gelegen."

In Rotterdam-Zuid had Noëlle ook wel klachten, maar 'lang niet zo heftig als nu'. "Rozenburg is ingeklemd tussen een gigantisch industriegebied", legt De Kleer uit. "Aan de ene kant heb je de Rotterdamse haven en aan de andere kant Rotterdam Airport en verschillende snelwegen. Dat allemaal geeft hele slechte luchtkwaliteit in Rozenburg en daar heeft Noëlle heel veel last van."

Piek van luchtvervuiling

Recent onderzoek van het Longfonds heeft uitgewezen dat luchtvervuiling voor kinderen 'heel schadelijk' is, zegt De Kleer. "Er zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte in ons land. Daarvan hebben 750 duizend mensen aangegeven last te hebben van de luchtkwaliteit en tienduizenden willen eigenlijk verhuizen, zijn dat van plan of zijn zelfs al verhuisd vanwege de slechte luchtkwaliteit in hun leefomgeving."

Ook Noëlles situatie is onder de loep genomen. "Wat heel duidelijk opviel is dat als Noëlle in het ziekenhuis belandt, er dan een piek van luchtvervuiling in haar leefomgeving was." Dat konden de onderzoekers zien door de luchtmetingen van het RIVM. "Er is een hele duidelijke relatie", zegt De Kleer. "Ook toen ze een keer opgenomen was, was er een hele duidelijke piek in de stikdioxide en fijnstof te zien."

De moeder van Noëlle wil ook graag verhuizen, maar dat gaat nog lang niet zo makkelijk. "We zijn bezig met een verhuizing via een urgentieverklaring, maar het loopt niet echt soepel." Noëlle hoest even luid op de achtergrond. "We zijn daar nu al anderhalf jaar mee bezig. We willen het liefste weg uit Rotterdam, maar dat kan niet met de urgentieverklaring. Dus moeten we binnen Rotterdam verhuizen, maar waar is het nu beter hier in Rotterdam..."

Opgesloten in eigen huis

Het liefste zou ze zien dat er wat aan de luchtkwaliteit gedaan wordt. Twee maanden geleden zijn wetenschappers en long-, huis- en kinderartsen een petitie gestart, waarmee ze de politiek vragen de luchtkwaliteit zo snel mogelijk te verbeteren. Die petitie is dinsdag daadwerkelijk aangeboden aan het kabinet. "We willen niet dat plannen over tien jaar verwezenlijkt worden, maar dat de luchtkwaliteit deze kabinetsperiode nog aanzienlijk verbeterd", legt De Kleer uit.

"Dat is een ingewikkelde opgave, maar het belangrijkst is dat er goed wordt gekeken naar het stikstofdossier en dat de gezondheid daarin wordt meegenomen. Dat wordt nu vaak vergeten." De moeder van Noëlle hoopt dat de petitie, die door vele organisaties en artsen is ondertekent, gaat helpen. "Ik hoop dat ze echt luisteren naar ons verhaal en iets doen aan de luchtvervuiling, want er zijn meer kinderen als Noëlle."

Tot die tijd zitten moeder Naisheline en Noëlle nog in Rozenburg, en doen ze er alles aan om te zorgen dat het goed met Noëlle gaat. "Zelf merkt ze niet dat ze er last van heeft, ik moet haar echt in de gaten houden. Dan gaat ze anders ademhalen, heeft ze nergens zin in. Als ze echt benauwd is, kan ze niet lopen of naar school. Dan heeft ze gewoon lucht nodig."

Thuis gaat het soms zo ver, dat ze rúiken dat de lucht vervuild is. "Als er geen wind is en het is warm, dan stinkt het. Dan doe ik de ramen, deuren en luiken dicht en dan zitten we opgesloten in ons eigen huis. Dat zou niet moeten."