Bundel van Gorman, wereldberoemd na Biden-inauguratie, wordt vertaald door Rotterdammer Zaïre Krieger

Gefeliciteerd met deze mooie klus. Wat heb jij met de gedichten van Gorman?

Voor de inauguratie van Biden niet veel. Ik had haar weleens voorbij zien komen, maar er heel veel spoken word-artiesten in Amerika. Toen zij voordroeg dacht ik: ‘Waaaaaauw.’ Toen pas ben ik haar gaan volgen op Instagram en me gaan verdiepen in haar werk.

Haar poezië straalt een soort hoop uit, die heel eigen is voor onze generatie. Wij hebben te maken met zoveel tegenslagen, klimaatverandering bijvoorbeeld. Vind maar eens een dichter uit ’40-’45 die schrijft over klimaatverandering.

Amanda Gorman is 23 jaar oud, zelfs jonger dan ik ben. Dat is ook de reden dat het zo moeilijk was om een vertaler te vinden die haar werk recht doet. Zij is echt incredible. Wie doet haar nou recht? De angst dat ik haar geen recht kan doen, moet ik wel echt naast me neerleggen. Ik heb deze kans gekregen en ga ook mijn stinkende best doen.

De bundel moet al na de zomer uitkomen. Moet je nu de hele zomer doorwerken, of ben je al bijna klaar?

De bundel van Amanda is sowieso nog niet af, maar ik ben al wel bezig met vertalen. Ik zit in heel veel rondes van vertalen en mijn werk gaat dan weer langs redacteuren en anderen. Zij gaan mij vragen stellen over de vertaalkeuzes en ik moet me kunnen verantwoorden naar iedereen. Dat gaat er hopelijk voor zorgen dat ik haar zoveel mogelijk recht aan doe.

Volgens mij moet ik wel de hele zomer doorwerken, hahaha. Hoe laat of wanneer de boeken uitkomen ligt heel erg aan het hele landschap; aan de uitgever, de mensen. Wanneer de Nederlandse versie uitkomt en of dat tegelijk is met de Engelse versie weet ik niet, maar ik kan wel zeggen dat ik in de zomer aan het werk ben.

Er is veel te doen geweest op de aanstelling van haar eerdere vertaler, Marieke Lucas Rijneveld. Ook jij hebt je hierover uitgesproken. Wat was je belangrijkste punt?

Ik vond het heel moeilijk. Aan de ene kant begreep ik dat ze wilden kiezen voor iemand met heel veel ervaring in de literaire wereld, maar er zijn ook heel veel spoken word-artiesten die ze hadden kunnen vragen. Dat heb ik toen ook gezegd. Ik ben blij dat ze uiteindelijk toch voor een spoken word-artiest zijn gegaan, hoewel dat misschien minder bekend is in Nederland.

Amanda’s huiskleur heeft wel meegespeeld in het verhaal, maar ik denk dat het een samenkomst is van meerdere dingen: van gender en van kleur. De gedichten zelf gaan over de ervaring van een skinny black girl, raised by a single mom, zoals ze het zelf zegt in de bundel. Het is spoken word; een performance piece. De fijne kneepjes van het spoken word-vak en de ervaringen van een jonge zwarte vrouw zijn moeilijk te vertolken, als je op dat gebied minder ervaring hebt of haar ervaringen niet kan delen.

De context van haar voordracht heeft ook te maken met haar gender en haar kleur. Rond die tijd werd het Capitool bestormd door Trumpfanaten. Biden is uiteindelijk grotendeels verkozen door de zwarte gemeenschap in Amerika. Hij kon winnen, omdat zoveel zwarte mensen wilden vechten tegen het racisme van Trump-aanhangers. Je moet niet onderschatten hoeveel betekenis dat heeft.

Hoe is het om een spoken word-bundel uit het Engels te vertalen? Komen daar veel uitdagingen bij kijken?

Ja! In het Engels zijn er woorden die meerdere betekenissen kunnen hebben. In een van de eerste zinnen gebruikt ze bijvoorbeeld een woord dat een dubbele of wel driedubbele betekenis heeft in het Engels. ‘How can we ever find light in this never ending shade’, schrijft Amanda. Shade is schaduw tegenover licht, een tegenstelling en een prachtig stijlfiguur. Maar shade is ook kritiek in het Engels; throwing shade, dan bekritiseer je een persoon. Dat soort dieptes zitten erin, want daarmee verandert ook de betekenis van de zin. Als vertaler moet je dan ten eerste weten wat throwing shade is en dan ook nog de kennis hebben om hem soort van samen te vatten. Dat is heel moeilijk.

Ze gebruikt ook veel bijbelteksten in haar gedichten. Ik ben zelf ook christen, maar moet dus afwegingen maken welke bijbelvertaling het beste past. Er zijn heel veel technische kleine dingetjes die je in de vingers moet hebben. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de stijlfiguren die ze gebruikt: rijmschema’s en alliteraties bijvoorbeeld. Want als ik als spoken word-artiest vertaal, doe ik dat zodat als je het hardop leest, het ook klopt qua ritme en cadans. Het is echt heel interessant en Amanda is zó ongelofelijk goed. En ze is pas 23. Ze maakt als 23-jarige echte masterpieces. Echt sick.

Wat vind je de mooiste zin van de bundel en waarom?

Mijn favoriete zin is: ‘The norms and notions of what just is, isn’t always justice.’ Ze doet daar iets. Ze gebruikt een soort halfrijm, met de just en justice. Dat is niet te vangen in het Nederlands. Voor het vertalen heb ik daar gesteggeld, haha. De vertaling is geworden: ‘De normen en noties van wat normaal echt feit is, niet altijd gerechtigheid is.’

Het vertalen hoeft ook niet per se letterlijk, je kan twee kanten op. Letterlijk of mooi vertalen, daar moet je een balans tussen vinden. De letterlijke vertaling was: ‘Alles wat gewoon is, niet altijd gerechtigheid is.’ Dat is niet zo mooi, dus dan ga ik sleutelen. Het woord gerechtigheid kan ik niet veranderen, want er is in het Nederlands geen ander woord om justice mee te vertalen. Dus dan ga ik op zoek naar iets wat rijmt op gerechtigheid, maar wat ook formaliteit aantoont. Sleutelen aan wat normaal is en wat daarop rijmt. Het is een puzzel. Een gróte puzzel.

Je bent een Rotterdamse dichter. Hoe staat de Rotterdamse poëzie er eigenlijk voor? Wat kan er volgens jou beter?

In Rotterdam staat het er heel goed voor met de poëzie en spoken word. Beter dan op de meeste plekken in Nederland. Wij zijn echt een bakermat van spoken word in Nederland en dat wil ik graag zo houden. Er zijn hier heel veel platforms die heel veel goede dingen doen. Heel veel Rotterdamse spoken word-artiesten die het ook echt heel goed doen. M’n Amsterdamse vrienden zeggen altijd dat ze in Rotterdam moeten zijn voor spoken word, haha.

Het kan alleen wel altijd beter. Ik hoop dat dit vertaalproject een kans kan zijn om spoken word op de kaart te zetten. Dat het mensen inspireert om ook te gaan schrijven.

Wie is jouw favoriete Rotterdamse dichter?

NEEEE! NEE. Ik wil niet kiezen, echt niet. Er zijn gewoon heel veel goede Rotterdamse dichters en spoken word-artiesten. ECHT HEEL VEEL GOEDE. Als ik écht zou moeten kiezen… er is één persoon waarvan ik denk dat hij nu hele toffe dingen doet: Lamin Barrow aka RainX. Echt totaal anders dan ik. Hij kan technisch en qua schrijven dingen doen, die ik niet kan; heel veel zeggen met heel weinig woorden.