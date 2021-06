Michele Santoni over zijn keuze voor FC Dordrecht: 'We snakken allebei naar positiviteit'

Daarmee doelt Michele Santoni op het teleurstellende seizoen van FC Dordrecht, maar ook op een persoonlijk sportief slecht jaar. Afgelopen seizoen mocht hij zijn klus als assistent-trainer van de latere degradant ADO Den Haag niet afmaken.

Voor Santoni is het zijn tweede klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Daarvoor was hij vooral jeugdtrainer, assistent-trainer en video-analist. Hij keek onder meer in de keukens van Ajax, Lazio en Inter.

"In de loop der jaren heb ik overal veel geleerd. En ook bij Almere City", doelt Santoni op het feit dat hij in het seizoen 2018/2019 een aantal duels voor het einde van de competitie werd ontslagen in zijn eerste jaar als hoofdtrainer. "Wat ik daar heb achter gelaten heeft Dordrecht overtuigd me te halen", stelt hij nu.

Leon Vlemmings nieuwe innovatiemanager

De naam Almere City is gevallen. De club blijkt in veel opzichten een voorbeeld voor het nieuwe FC Dordrecht. Voormalig Feyenoord-trainer Leon Vlemmings is namelijk ook naar de Krommedijk gekomen. Hij vervult vanaf nu de functie van innovatiemanager en noemt Almere als voorbeeld.

"Almere was het lelijke eentje van het betaalde voetbal", begint Vlemmings, die zag dat Almere City vijf jaar geleden het roer omgooide. "De stad Almere had een slecht imago. Zij kregen heel goed door dat de club van een stad en een omgeving is. Het is logisch dat je met de stad gaat kijken wat een betaald voetbal organisatie kan betekenen. De voetbalclub is nu de motor van alles wat er in die stad plaatsvindt. Dat willen we hier ook gaan doen"

Leon Vlemmings uit wat zijn functie als innovatiemanager zal inhouden.

"Leon ik passen heel goed bij elkaar", zegt de nieuwe trainer Santoni, die dus veel met Vlemmings zal samenwerken omdat de Brabander ook de technische zaken op zich neemt. "We zijn van ver gekomen en hebben onszelf proberen te ontwikkelen in de voetbalwereld. Het is een fijne man, die mee wil denken."

Data

Santoni heeft zin in zijn nieuwe job. "Ik voel me thuis om juist jonge spelers te ontwikkelen en een podium te geven in de Keuken Kampioen Divisie. Ik heb met de investeerders gesproken. Het is heel makkelijk om te zeggen dat het alleen maar beter kan. Als je kijkt naar vorig jaar kan je snel tevreden zijn, maar zo wil ik niet denken."

In het verleden werkte Santoni veel met data, maar dat is niet per se zijn enige werkwijze. "Data is zeker een middel. Maar je moet wel de balans kunnen vinden tussen de mens waar je mee bezig bent en de data. En daar ben ik de afgelopen jaren veel mee bezig geweest."

