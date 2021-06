Toch een beetje North Sea Jazz festival in 'downtown' Rotterdam

Het North Sea Jazz-festival gaat dit jaar door, maar wel met een alternatief programma. Van 9 tot en met 11 juli 2021 is er 'North Sea Jazz Downtown' en zijn er concerten op vier plekken in Rotterdam.

Dit is het tweede jaar dat North Sea Jazz niet doorgaat. Maar nu is er dus een 'troostfestival', met optredens in BIRD, De Doelen, LantarenVenster en RTM Stage, een nieuwe zaal binnen Ahoy. "Toch ben ik hier heel tevreden mee want we konden niet weer niks doen", zegt festivaldirecteur Jan Willem Luyken.

Rotterdam krijgt nu een eenmalig stadsfestival,. "Het wordt een hybride iets, dus er zijn concerten met publiek, die ook worden gestreamd via de site voor de mensen thuis. Zo zorgen we toch een beetje voor een festival gevoel."

Er zijn deze Downtown-editie geen grote artiesten te bewonderen. "Dat heeft vooral te maken met corona, de reisrestricties en de onduidelijkheid die er nog heerst. Veel buitenlandse artiesten zeiden 'laat maar ik kom volgend jaar wel'.

Maar gelukkig hebben we wel Cécile McLorin Salvant, een grote jazz zangeres uit Amerika en Richard Bona, één van de grootste basgitaristen, en natuurlijk veel mooie Nederlandse bands en acts. Maar we hebben nog wat namen te boeken." De kaartverkoop start volgende week.

2022

De 45e editie wordt dus nogmaals verplaatst, naar 2022. "De grote publiekstrekkers zijn op eentje na doorgeschoven. Alicia Keys en Lionel Ritchie gaan dus mee. En als na twee jaar de artiesten eindelijk weer mogen gaan toeren, dan doen ze zeker allemaal weer Europa aan en daar gaat North Sea Jazz zeker van profiteren!"