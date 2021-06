'Houd meeuwen in de Rotterdamse haven, anders trekken ze de woonwijk in'

Buijs is door het Havenbedrijf Rotterdam ingehuurd om onderzoek te doen naar de verplaatsingen van meeuwen, om te voorkomen dat ze de woonwijken intrekken. "De haven en de meeuwen zijn echt onlosmakelijk met elkaar verbonden", legt hij uit. "Op de Kop van de Beer op de Maasvlakte was vroeger het 'Eiland van de Beer', een bekend vogeleiland wat uiteindelijk is opgespoten. Hier broedt nu de grootste kolonie van zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen van Europa: dertigduizend in totaal. Het is uniek dat je zoveel meeuwen op zo'n klein stuk land hebt. "

De meeuwen komen uit de Zuid-Hollandse duinen. In de jaren tachtig broedden ze in Wassenaar en Castricum, maar de vossen hebben ze verjaagd. "Toen kwam de Europoort en werd de Maasvlakte opgespoten. Dat niemandsland was een ideale plek."

Maar nu - veertig jaar later - wordt er steeds meer gebouwd, 'zitten de vogels in de weg' en worden de beesten verjaagd. Buijs: "We hebben nu verschillende meeuwen een ringetje gegeven, waarmee we kunnen zien waar ze allemaal naar toe vliegen. De jonge meeuwen gaan nu in Den Haag op de daken broeden. Ze zoeken een nieuwe plek en dat zijn bijna altijd woongebieden. Dat kan ook niet anders, want er is er geen plaats meer in de haven. "

Een nest in de meeuwenkolonie in de Rotterdamse haven | Foto: Rijnmond

De oplossing?

"Mijn tip voor bedrijven: reserveer op je terrein ruimte voor meeuwen. Gebruik wat meer staal bij de bouw van loodsen, maak een extra dakrand bijvoorbeeld of leg sedum op de daken. Dan kunnen de meeuwen gewoon twintig meter boven het maaiveld broeden. Zo houd je de meeuwen in de haven en uit de stad. Sedum is ook nog eens isolerend, dus heb je ook nog minder stookkosten."

Nu zit veertig hectare van de haven vol met broedende meeuwen. "Je moet dus grote bedrijven bereid vinden hectares beschikbaar te stellen. Maar het is wel vijf over twaalf, want we bouwen alles vol en houden geen rekening met de meeuwen."

Volgens hem wordt het op deze manier een maatschappelijk probleem. "Burgers in de stad nemen al maatregelen: ze leggen bakstenen in nesten en gooien eieren kapot. Dat wil je niet. De meeuwen zijn heel beschermend tegenover hun kuikens en vallen mensen aan als ze worden bedreigd. En daarnaast zijn meeuwen ook een beschermde diersoort!"