Rotterdamse politici over het afblazen van de gesprekken rondom Feyenoord City: 'Zwarte dag voor de democratie'

De gemeenteraad zou dinsdagavond met Feyenoord in gesprek gaan. De komende dagen moeste daarop inspreekmomenten volgen met supporters plaatsvinden. 'Op het stadhuis voelt niet iedere betrokkene zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City', zo staat in een verklaring van de gemeente Rotterdam. "In de afgelopen weken zijn er, in aanloop naar het proces van Feyenoord City, verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dat is ontoelaatbaar", aldus burgemeester Aboutaleb.

Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA, zegt 'heel boos en ontdaan te zijn'. "Dit is ondermijning van de democratie. Dat het zover is gekomen dat mensen zich niet meer durven uitspreken in deze discussie." Robert Simons van Leefbaar Rotterdam noemt het 'in en in triest'.

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: "Absurd dat dit nodig is. Dat er blijkbaar een situatie is dat je niet meer met elkaar kan debatteren over dit onderwerp. Dat is onaanvaardbaar, bizar en absurd."

Vragen voor de burgemeester

Ellen Verkoelen, fractievoorzitter van 50PLUS, wil weten waarom de burgemeester de bedreiging zo acuut achtte dat hij dit 'zeer bijzonder zware en ernstige besluit' moest nemen om 'de democratie vier dagen stil te leggen.' "Dat is eigenlijk alleen maar te rechtvaardigen indien daar en zeer acute dreiging aan ten grondslag ligt."

Dennis Tak, gemeenteraadslid van de PvdA zegt: "Totaal idioot dat dit nodig is. We zullen met elkaar een manier moeten vinden om het gesprek voort te zetten. Dit soort gedrag kan echt niet door de beugel. Goed dat de politie en de burgemeester er bovenop zitten."

Geen van de raadsleden was dinsdag aan het werk op stadhuis en niemand weet wat er nu ineens gebeurd is, waardoor zo kort van te voren alle vergaderingen over Feyenoord City per direct zijn afgelast. Wel verschenen aan het eind van de middag politiebusjes en ME-voertuigen bij het stadhuis, en zou de deur naar het stadhuis gesloten zijn.



Hinderlijk gedrag

Chantal Zeegers van D66 en Christine Eskes van het CDA zeggen zelf niet bedreigd te worden, maar zien regelmatig vervelende berichten op sociale media waarin hun naam wordt genoemd. "Echt hinderlijk gedrag op sociale media. Dat ze verdachtmakingen over mij twitteren, daarmee ondermijnen ze mijn geloofwaardigheid. Ik zie het niet als dreiging, maar het is heel irritant. Ik schrik wel dat het bij anderen blijkbaar is gebeurd, dat dreigen", aldus Zeegers. Ze sprak zich eerder deze week ook al uit over de intimidaties, waardoor voorstanders niet meer in het openbaar hun steun aan Feyenoord City durven uitspreken. Uit angst voor reacties van tegenstanders.

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam zegt niet bedreigd of geïntimideerd te worden. "Ik spreek met voor- en tegenstanders en heb me nog nooit bedreigd gevoeld. Ik ben helemaal verbaasd over vanavond." GroenLinks-raadslid Jeroen Postma zegt het zelf ook nooit meegemaakt te hebben, maar bij de fractie melden zich wel voorstanders van Feyenoord City die aangeven dat ze wilden inspreken maar het niet meer doen vanwege de dreiging. Dit schijnt al langere tijd te spelen.

'Iedereen moet alsnog kunnen inspreken'

Alle raadsleden die Rijnmond spreekt, vinden het een goed besluit dat nu per direct de vergaderingen zijn afgelast. Maar ook klinkt de oproep om de inspreekmomenten voor iedereen, als het weer kan, door te laten gaan. Jeroen Postma van GroenLinks: "Het zou gek zijn als je niet meer in het openbaar met Feyenoord en supporters met elkaar kan spreken. Daar moet ruimte voor zijn in een democratie. Mensen moeten hun standpunt kunnen delen. Als het in sommige gevallen niet in het openbaar kan, dan eventueel maar op een andere manier, bijvoorbeeld achter gesloten deuren."

Ook 50PLUS vindt dat de inspreekmomenten alsnog moeten plaatsvinden. "Onder het mom van veiligheid mag natuurlijk nooit het democratische inspraakrecht van geen enkele Rotterdammer worden beperkt, opgeschort of achterwege worden gelaten." De partij verwacht dat iedere Rotterdammer die zich heeft gemeld om in te spreken en werd uitgenodigd alsnog zal kunnen spreken.

Hoe het proces nu verder gaat is nog niet bekend. Woendag praten de fractievoorzitters daarover met burgemeester Aboutaleb.