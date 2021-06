'Zwarte dag voor democratie': zo reageren Rotterdamse politici op het afblazen van de gesprekken rondom Feyenoord City

Vanavond stond een commissievergadering over Feyenoord City op de agenda. Daarin zou Feyenoord in gesprek gaan met de Rotterdamse gemeenteraad om de laatste ontwikkelingen en een aantal prangende vragen te bespreken. Maar alle leden van de commissie die over Feyenoord City gaat, werden vanavond tegen 18:00 uur op de hoogte gesteld dat de bijeenkomst niet doorging. Ook de inspraakmomenten met supporters die morgen moesten beginnen, zijn direct geschrapt. De eerste reacties van Rotterdamse politici zijn emotioneel en bezorgd.

Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA, zegt 'heel boos en ontdaan te zijn'. "Dit is ondermijning van de democratie. Dat het zover is gekomen dat mensen zich niet meer durven uitspreken in deze discussie." Robert Simons van Leefbaar Rotterdam noemt het 'in en in triest'.

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: "Absurd dat dit nodig is. Dat er blijkbaar een situatie is dat je niet meer met elkaar kan debatteren over dit onderwerp. Dat is onaanvaardbaar, bizar en absurd."

Geen van de raadsleden was dinsdag aan het werk op stadhuis en niemand weet wat er nu ineens gebeurd is, waardoor zo kort van te voren alle vergaderingen over Feyenoord City per direct zijn afgelast. Wel verschenen aan het eind van de middag politiebusjes en ME-voertuigen bij het stadhuis, en zou de deur naar het stadhuis gesloten zijn.

Hinderlijk gedrag

Chantal Zeegers van D66 en Christine Eskes van het CDA zeggen zelf niet bedreigd te worden, maar zien regelmatig vervelende berichten op sociale media waarin hun naam wordt genoemd. "Echt hinderlijk gedrag op sociale media. Dat ze verdachtmakingen over mij twitteren, daarmee ondermijnen ze mijn geloofwaardigheid. Ik zie het niet als dreiging, maar het is heel irritant. Ik schrik wel dat het bij anderen blijkbaar is gebeurd, dat dreigen", aldus Zeegers.

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam zegt niet bedreigd of geïntimideerd te worden. "Ik spreek met voor- en tegenstanders en heb me nog nooit bedreigd gevoeld. Ik ben helemaal verbaasd over vanavond." GroenLinks-raadslid Jeroen Postma zegt het zelf ook nooit meegemaakt te hebben, maar bij de fractie melden zich wel voorstanders van Feyenoord City die aangeven dat ze wilden inspreken maar het niet meer doen vanwege de dreiging. Dit schijnt al langere tijd te spelen.

Alle raadsleden die Rijnmond spreekt, vinden het een goed besluit dat nu per direct de vergaderingen zijn afgelast. Maar ook klinkt de oproep om de inspreekmomenten voor iedereen, als het weer kan, door te laten gaan. Jeroen Postma van GroenLinks: "Het zou gek zijn als je niet meer in het openbaar met Feyenoord en supporters met elkaar kan spreken. Daar moet ruimte voor zijn in een democratie. Mensen moeten hun standpunt kunnen delen. Als het in sommige gevallen niet in het openbaar kan, dan eventueel maar op een andere manier, bijvoorbeeld achter gesloten deuren."

Chantal Zeegers trok maandag bij Rijnmond al aan de bel over het feit dat voorstanders niet meer in het openbaar hun steun aan Feyenoord City durven uitspreken. Uit angst voor reacties van tegenstanders.





Hoe nu het proces nu verder gaat is nog niet bekend. Morgen praten de fractievoorzitters daarover met burgemeester Aboutaleb.

Ook online veel reacties

"Het democratisch proces wordt zo fors gehinderd. Ongehoord. Tijd voor reflectie", schrijft René Segers-Hoogendoorn, die voor CDA in de gemeenteraad zit. De burgemeester van Hoeksche Waard, Bram van Hemmen, laat weten het aflasten van de gesprekken terecht te vinden. "Of je nou voor of tegen de nieuwe Kuip bent, gedraag je!"

Zwarte dag

Oud-gedeputeerde in Zuid-Holland en oud-PvdA raadslid Peter van Heemst is er kort over: "Een zwarte dag voor de lokale democratie." Daar is de Rotterdamse fractievoorzitter van D66 Chantal Zeegers het grondig mee eens. "Wat erg dat het zover heeft moeten komen. Een drama voor de democratie."

'Ontoelaatbaar'

In eerste instantie zou de gemeenteraad dinsdagavond met Feyenoord in gesprek gaan. De komende dagen zouden inspreekmomenten met supporters plaatsvinden. 'Op het stadhuis voelt niet iedere betrokkene zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City', zo staat in een verklaring van de gemeente Rotterdam. "In de afgelopen weken zijn er, in aanloop naar het proces van Feyenoord City, verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dat is ontoelaatbaar", aldus burgemeester Aboutaleb.

De driehoek, burgemeester, politiechef en hoofdofficier van Justitie, is vastbesloten om stevig op te treden om zo het democratisch proces doorgang te laten vinden. Wanneer de gesprekken in de raad wel doorgaan is nog niet bekend.