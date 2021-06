Nóg een Amsterdammer aangehouden voor explosies bij Feyenoordcafés

Een 19-jarige Amsterdammer is dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij explosies in Rotterdam begin mei. Bij twee Feyenoordcafés waren vuurwerkbommen naar binnen gegooid en bij de deur van twee portiekwoningen gingen explosieven af.

Kort na de explosies werd er al een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Toen vermoedde de politie dat de verdachte bij verschillende explosies betrokken zou zijn. Justitie zei er al rekening mee te houden dat de man niet alleen handelde.

Begin mei ging er een vuurwerkbom af in Feyenoordcafé 't Haantje in Lombardijen. De schade was enorm. Kort daarna gebeurde hetzelfde bij café The Hide Away IJsselmonde, ook een vaste kroeg voor Feyenoorders. Beide cafés zijn door burgemeester Aboutaleb voor twee weken gesloten.

Uiteindelijk mochten de cafés na een week de deuren weer openen, waar ze dan ook erg blij mee waren.