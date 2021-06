Afgelasting gesprekken Feyenoord City nieuw dieptepunt, maar bedreigingen en intimidatie gaan bij Feyenoord al jaren hand in hand

Met de afgelasting van de gesprekken op het stadhuis over Feyenoord City is een nieuw dieptepunt bereikt in de reeks intimidatie- en bedreigingsincidenten die de afgelopen jaren rondom Feyenoord plaatsvinden.

De volksclub Feyenoord maakt bij heel veel mensen emoties los; als er wordt gewonnen én als er wordt verloren. Maar ook als er zoiets belangrijks als een mogelijk nieuw stadion op het spel staat. De meeste Feyenoordsupporters tonen die emotie op gepaste wijze. Een deel van het Legioen gaat veel verder en gebruikt intimidatie en bedreiging om hun argumenten kracht bij te zetten. De bedreigingen die burgemeester Aboutaleb deden besluiten de geplande gesprekken en inspreekmomenten over het nieuwe stadion op het stadhuis te schrappen, hebben plaats in dezelfde week dat een aantal medewerkers van Feyenoord thuis is lastiggevallen.

Directeur Mark Koevermans, de huisjurist en de mediamanager stonden op de lijst van een afgelopen weekend door een aantal supporters georganiseerde ‘speurtocht’. Op die lijst stond ook de naam van architect Ard Buijsen, de man die aan de wieg stond van het Feyenoord City-plan. Buijsen kreeg zaterdag bezoek van zo’n vijftien personen die hem op intimiderende wijze duidelijk maakten niet gediend te zijn van een nieuw stadion. Daar waar de club zich in stilzwijgen hult over dit voorval, wilde Buijsen wel reageren.

'Heel veel' bedreigingen

Volgens de architect worden momenteel 'heel veel' mensen binnen Feyenoord of het project Feyenoord City bedreigd en geïntimideerd. "Dat zal de komende maanden nog wel doorgaan, zolang er geen besluit is genomen over de komst van Feyenoord City", voorspelt hij.

Naast medewerkers van Feyenoord blijven ook spelers niet gevrijwaard van bedreigingen. Op diverse supportersfora worden met regelmaat de meest verschrikkelijke dingen geschreven over voetballers die in de Kuip onder contract staan. Zo werd middenvelder Mark Diemers een aantal maanden geleden online met de dood bedreigd.

Ook Christopher Wernitznig werd digitaal ernstig lastiggevallen door een aantal supporters van Feyenoord. De Oostenrijker had eind oktober van het vorig jaar met zijn club Wolfsberger in de Kuip met 4-1 gewonnen. De twee door hem versierde strafschoppen waren goed voor maar liefst 11 duizend lelijke reacties op Instagram, waarbij enkele posts zeer bedreigend van toon waren.

Verrot gescholden

Maar soms gaat het nog verder. Zo werd Marko Vejinovic in februari 2016 thuis opgezocht door een groepje jonge mannen. Voor de voordeur van de toenmalige Feyenoorder werd vuurwerk afgestoken en er werden intimiderende teksten geschreeuwd. De vier daders van dit voorval zijn aangehouden en veroordeeld tot het betalen van een boete.

Ook Eric Gudde werd in zijn tijd als Feyenoorddirecteur thuis opgezocht door supporters. In augustus 2011 hing tegenover zijn huis in Maassluis een spandoek met daarop de tekst 'Heee Knudde, in Maassluis mag je wegkwijnen, uit het Maasgebouw Ferdwijnen.’ Daarnaast werden zijn mobiele telefoonnummer en e-mailadres online openbaar gemaakt.

Naast deze gevallen hebben in de loop der jaren nog meer medewerkers en spelers last gehad van intimiderende eigen supporters. Bijvoorbeeld toen het trainingsveld nog naast de Kuip lag en aan het begin van deze eeuw de resultaten minder waren. Onderweg naar het trainingsveld werd de selectie van trainer Leo Beenhakker na een Champions League-nederlaag tegen Chelsea van dichtbij verrot gescholden. Een paar jaar later overkwam de groep van trainer Erwin Koeman hetzelfde. Met name spits Angelos Charisteas moest het toen ontgelden bij een groepje woedende supporters.

'Stelletje idioten'

Kortom, bedreigingen en intimidaties; je krijgt ze er gratis bij als je bij Feyenoord gaat werken of voetballen. Er zijn ook voorbeelden van medewerkers die geen ruchtbaarheid aan de intimidaties willen geven, omdat ze bang zijn dat dit de voorvallen verder doet toenemen. Wie het zijn die de werknemers van hun favoriete club lastigvallen, wordt maar zelden duidelijk. Bij Vejinovic was er gelukkig de veroordeling van vier man, voor de deur van Buijsen werd zaterdag niemand gearresteerd maar noteerde de massaal uitgerukte politie (meer dan tien wagens) wel alle namen van de deelnemers aan de ‘speurtocht’.

Dat het hier om slechts een klein gedeelte van het Legioen gaat mag niet onvermeld blijven. Het grootste gedeelte van de Feyenoordaanhang keurt elke vorm van bedreiging en intimidatie af, zo blijkt uit de vele reacties op het forum van www.fr12.nl, de best bezochte Feyenoordsupporterssite. Het Legioen baalt ervan dat een 'stelletje idioten' de club een hele slechte naam bezorgt en er indirect voor zorgt dat zowel spelers, trainers als sponsors zich eerst wel drie keer achter de oren krabben voordat ze zich verbinden aan Feyenoord.