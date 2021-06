Het weer van vandaag: mooi zomerweer

Vandaag schijnt de zon weer uitbundig. Verder trekken er af en toe velden sluierbewolking over en ontstaat er in het binnenland een enkele stapelwolk. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Er staat een zwakke tot matige westenwind.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 12 of 13 graden. Er staat een zwakke wind die veranderlijk van richting is.

Morgen schijnt de zon weer volop en ontstaan er in het binnenland weer een aantal stapelwolken. Ook de aan de temperatuur veranderd weinig. Het is opnieuw 21 graden op het strand tot 25 graden verder landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de dag draait de wind naar het noordwesten.

Vooruitzichten

Vrijdag en en zaterdag is er iets meer bewolking aanwezig, maar ook dan blijft het overal droog. De temperatuur blijft tot en met aankomende zondag tussen de 21 en 25 graden schommelen. Vanaf maandag komt zowel koelere als warmere lucht dichterbij. Verschillende wermodellen zijn nog in dubio over welke luchtssoort vanaf volgend week dinsdag boven Nederland komt te liggen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag.