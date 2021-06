De Rotterdamse Walk of Fame gaat verhuizen, maar waarheen?

André van Duin, Tina Turner en Coen Moulijn zijn vertegenwoordigd in de Rotterdamse Walk of Fame | Foto: BSR Agency Patrick van Katwijk/Gentle Look/Pics United - Bob van den Cruijsem Archief

Niet alleen Hollywood, maar ook Rotterdam heeft er een: de Walk of Fame. Op de looproute tussen Zuidplein en Rotterdam Ahoy liggen zestig tegels met handafdrukken van beroemde Rijnmonders en sterren van buiten de regio. Maar al die tegels moeten binnenkort weg. En een nieuwe locatie is er nog niet.

Op de zestig Rotterdamse tegels staan handafdrukken van onder anderen André van Duin, Bryan Adams, Mies Bouwman, Johan Cruijff, Lee Towers, Nelli Cooman, Meat Loaf, Shrek, Ray Charles, Coen Moulijn, Tina Turner, Jacky Chan en Bon Jovi. Maar omdat ze niet matchen met de nieuwbouwplannen van Hart van Zuid, moeten alle tegels voor 1 november verhuizen. Maar waarheen? Dat is nog even de vraag, vertelt Emile Hilgers van de Stichting Walk of Fame Europe.

"We zijn bezig met een nieuwe locatie, maar dat is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Je kunt natuurlijk niet zomaar ergens tegels neerleggen", aldus Hilgers. Hij richt zijn pijlen nu op de West-Kruiskade in het centrum van Rotterdam. "Er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet. We zijn ook in gesprek met de gemeente, want financiële steun krijgen we nu niet. Daarom denk ik ook dat we het transport en opnieuw plaatsen van de tegels zelf moeten regelen. Maar hoe? Wij kunnen niet zomaar zelf tegens in de grond leggen, zonder de gemeente komen we er niet."

Slechte toestand

Zekerheid op een nieuwe locatie heeft Hilgers nog allesbehalve. Als de Rotterdamse Walk of Fame straks niet op de West-Kruiskade terecht kan, begint de zoektocht weer helemaal opnieuw. En dat is nog niet alles. De tegels zijn in een zeer slechte toestand en hebben dringend renovatie nodig. Minimaal vijftien tegels gaan mee naar de nieuwe locatie. "We hopen 25 of 35. Meer is niet realistisch, gezien ons budget."

Hilgers hoopt op politieke steun en donaties, om de Walk of Fame, in ieder geval gedeeltelijk, in stand te kunnen houden. "We hebben ook sterke jongens nodig die ons kunnen helpen met de verhuizing, want ze zijn behoorlijk zwaar die tegels."

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdamse Walk of Fame moet verhuizen. Tot 2012 lagen ze aan de Schiedamsedijk in de Leuvehaven, maar daar moesten ze weg omdat de stoep werd uitgebreid. Van de destijds tweehonderd oude sterrentegels bleven er na de verhuizing naar het Zuidplein zestig over. De overgebleven tegels werden teruggegeven aan de sterren of hun nabestaanden. Lukte dat niet, dan werden de tegels gedoneerd of geveild.