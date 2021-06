Aboutaleb over bedreigingen rond Feyenoord City: 'Dit is idioot'

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt de bedreigingen en intimidaties richting betrokkenen rondom Feyenoord City "heel verdrietig en idioot". "In een democratie kunnen voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek. Maar als volksvertegenwoordigers niet in vrijheid een besluit kunnen nemen, omdat ze bang zijn dat zijzelf dan wel hun gezinsleden iets overkomt, dan zijn we heel ver heen. Dan heeft het uiterlijke kenmerken van een bananenrepubliek en dat sta ik niet toe."

De burgemeester zette dinsdag aan het begin van de avond een streep door het gesprek van de gemeenteraad met Feyenoord. Ook de inspreekmomenten van supporters die voor deze week nog stonden gepland, heeft hij afgelast. 'Op het stadhuis voelt niet iedere betrokkene zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City', zo stond in een verklaring van de gemeente Rotterdam. Dinsdag aan het eind van de middag verschenen politiebusjes en ME-voertuigen bij het stadhuis. Ook zou de deur naar het stadhuis toen gesloten zijn geweest.

Volgens Aboutaleb twijfelden zowel de Feyenoorddelegatie of ze veilig zouden zijn in het stadhuis, als ook een aantal raadsleden. De Rotterdamse burgemeester zegt dat er dinsdag aan het einde van de middag bedreigingen tegen het stadhuis zelf zijn geuit. Details daarover wil hij niet geven. "Maar iedereen kon zien dat er politie stond, en die agenten staan er niet altijd", legt hij uit.

De burgemeester staat voor de veiligheid van de Rotterdamse gemeenteraad én voor de veiligheid van de burgers. "Er is dan maar één ding dat ik kan doen: zorgen dat de gesprekken niet doorgaan en een afkoelingsperiode organiseren." Hij spreekt over een "zeer ongebruikelijke stap" die hij heeft moeten zetten.

'Schering en inslag'

Zeker vijftien Feyenoordsupporters zochten zaterdagmiddag voorstanders van Feyenoord City op. Zo stonden ze onder meer bij de Rotterdamse architect Ard Buijsen op de stoep. Volgens hem zijn de bedreigingen en intimidaties aan onder meer zijn adres al jaren schering en inslag. De politie controleerde zaterdag zo'n dertig mensen en noteerde hun namen. Ook werden diverse spullen zoals fakkels in beslag genomen. Aanhoudingen zijn toen niet verricht, aldus de politie. Volgens de burgemeester stonden ze ook voor de deur van algemeen directeur Mark Koevermans en de voorzitter van de Vrienden van Feyenoord, Pim Blokland.

Afkoelperiode

Volgens Aboutaleb sluimert het al een tijdje, maar had het eerst het kenmerk van plaagstoten. "Maar dan wel met een ernstige toon richting een enkel raadslid. Daarop hebben we al wat inzet gepleegd en bij een enkeling thuis fysieke maatregelen moeten nemen. Maar wat er dinsdag gebeurde onderweg naar een belangrijk moment: ik heb het gevoel dat het overkookte van emoties. Dan is het beter om de boel even te laten afkoelen, zodat de raad over niet al te lange tijd weer kan luisteren naar de voors en tegens en vervolgens een beslissing kan nemen over Feyenoord City."

De supporters die zaterdag langs de verschillende voorstanders van Feyenoord City trokken, denken volgens de burgemeester al langere tijd dat ze onaantastbaar zijn. Hij verwijst onder meer naar de bestorming van het stadion, vorige maand tijdens de wedstrijd Feyenoord-RKC op 16 mei en de aanvallen richting de politie rondom de laatste training voor Feyenoord-Ajax. "Er zijn ook fatsoenlijke tegenstanders van de bouw van het stadion, maar als je met een groep van dertig man, met hoodies en mondkapjes op, voor de deuren van prominente mensen van Feyenoord gaat staan, heb je niets goeds in de zin."

Hoe er met de inspraak van de supporters in de toekomst omgegaan zal worden, valt volgens de burgemeester nog te bezien. "De raad heeft verschillende opties en die wil ik bespreken met de fractievoorzitters. Het moet in ieder geval niet te lang gaan duren, want het zomerreces is ook in aantocht."

