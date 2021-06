Surinaams elftal van Dean Gorré uitgeschakeld voor WK

Het Surinaams Elftal (witte shirts) tijdens een oefenduel met Almere City in 2019 | Foto: Orange Pictures - Fred Rotgans

De WK-droom van het nationale team van Suriname is voorbij. Het team van oud-Feyenoorder Dean Gorré is uitgeschakeld in de WK-kwalificatie na een 4-0 nederlaag tegen directe concurrent Canada.