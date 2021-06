Weer jonge tieners gepakt met messen: 11-jarige heeft groot keukenmes op zak en 12-jarige pleegt straatroof

De politie heeft dinsdagavond twee jongens van 11 en 12 jaar oud opgepakt. De 11-jarige had een groot keukenmes bij zich in Spijkenisse en de 12-jarige had met een mes een straatroof gepleegd in Rhoon.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werden dinsdagavond geattendeerd op de 11-jarige knul door een groepje jongeren op de Gaddijk in Spijkenisse. Bij het fouilleren van de jongen kwam het grote keukenmes naar boven. Hij is meegenomen naar een politiecel.

De 12-jarige jongen werd opgepakt voor een straatroof. Hij zou, onder bedreiging van een mes, een jongen van zijn telefoon en fiets hebben beroofd aan de Binnengracht in Rhoon. In zijn vlucht verloor hij zijn eigen telefoon, die door een ingeschakelde agent in de buurt werd gevonden. Uiteindelijk is ook deze jongen in de kraag gegrepen en opgepakt.

Het komt de laatste tijd vaker voor dat tieners met messen op zak worden betrapt. Twee Rotterdammers van 16 en 18 gingen elkaar vorige maand nog met grote messen te lijf op de Provenierssingel, naast Rotterdam Centraal.