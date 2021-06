Paul is gek van Feyenoord én het Nederlands Elftal: 'Bij Oranje wordt harder gejuicht'

Waar de Oranjekoorts in de rest van Nederland tot grote hoogte stijgt, schommelt de temperatuur in Rotterdam rond het vriespunt. Nee, hier geen Snollebollekes-juichcape of Oranjeketting van Kruidvat voordat er nog geen bal is getrapt. De Zevenoord in IJsselmonde vormt een uitzondering. Overal vlaggetjes en zelfs brulshirts aan de bomen. "En een leuke, grote vlag", wijst Paul Hirschel naar zijn vriendin Caroline Dessing.

Paul en Caroline | Foto: Rijnmond

Het koppel is een veel geziene verschijning bij wedstrijden van Oranje. Ze waren er al bij in 1994, toen Nederland werd uitgeschakeld door Brazilië. Die trip beviel zo goed dat Paul en Caroline sinds 2004 geen wedstrijd van het Nederlands Elftal hebben gemist. Op die manier kunnen zij samen juichen voor hun favoriete ploeg.

"Paul is namelijk een echte Feyenoordsupporter en ik ben geboren in, zeg maar, een andere stad", legt Caroline uit, doelend op Amsterdam. "Bij mij zit er dus ander bloed in de aderen. Maar ik ga graag naar de Kuip hoor. Mijn hart is groot genoeg voor twee liefdes."

Paul heeft al jarenlang een seizoenkaart van Feyenoord. Hij is zelfs teambegeleider bij een jeugdelftal op Varkenoord. Zijn voorliefde voor Oranje wordt door andere Feyenoordsupporters niet altijd begrepen. "Oranje wordt ook wel gezien als een soort Ajax-gebeuren. En we hebben een bondscoach die wordt verweten dat hij een voorkeur heeft voor spelers van Ajax. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat Ajax toch vaak betere spelers heeft. Vind ik vreselijk om te zeggen, maar het is wel zo."



Al in 1974 maakte Paul zijn eerste grote eindtoernooi mee. Voor 41 gulden kocht hij destijds een kaartje voor de busreis en een wedstrijd van Nederland. Een jaar later bezocht hij met z'n vriendengroep België-Nederland. "De sfeer is altijd geweldig. Heel erg gemoedelijk en er wordt meer aangemoedigd dan bij Feyenoord. Positiever in elk geval", legt Paul uit. Caroline vult aan: "Het is ook anders. Bij Oranje zijn meer kinderen. Meer stellen ook."

Onder wie dus Paul en Caroline die bij ieder toernooi een andere oranje creatie dragen. Een oranje pak met tijgerprint tijdens het WK in Zuid-Afrika of één met allerlei veren in Brazilië, de favoriete outfit van Paul. Net als Caroline geniet hij van de bekijks die ze samen trekken. "De mensen in het buitenland zijn waanzinnig enthousiast. Als wij een oranje pak aanhebben, ben je echt voor even een beroemdheid. In Zuid-Afrika waren we soms drie uur achter elkaar aan het poseren om foto's te laten maken. Heel bijzonder, werd je gek van. Maar je wil toch iedereen de kans geven."

Met Oranje de wereld over

De vijf weken in Zuid-Afrika was voor hen de mooiste tijd met het Nederlands Elftal. Niet alleen vanwege de finaleplaats, maar vooral ook omdat Paul en Caroline veel van het land hebben gezien. 11.000 kilometer reden zij met hun huurauto door het hele land. "Een toptoernooi", zegt Caroline. "Maar ook in Bern en Duitsland hebben we een toptijd gehad. Zelfs in Oekraïne, al liep het daar voetbaltechnisch niet zo lekker. Het is niet zo dat je alleen maar naar de wedstrijd gaat en de hele dag bier drinkt. Je wilt ook wat zien van het land, contact hebben met de mensen. Ieder toernooi is een enorme belevenis. Zelfs toen Oranje niet meedeed aan het WK in Rusland zijn we gegaan. Zagen we in Sotsji de mooiste wedstrijd van het toernooi: Spanje-Portugal, 3-3."

Voor Paul en Caroline is het jammer dat het EK gedeeltelijk in eigen land wordt gespeeld. "Maar we gaan zondag wel vroeg naar Amsterdam. Dat wel", spreekt Caroline. "En dan gaan we er vanuit dat Oranje een wedstrijdje of vijf speelt", verwacht Paul. "We komen tot aan Bakoe. Dat zou echt een hele mooie trip zijn. Al kan het ook Boedapest worden. En voor de zekerheid hebben we op de finaledag ook al een hotel in Londen gereserveerd. Een beetje optimistisch, dat wel."

Feyenoord boven Oranje

De komende maand draagt Paul dus hoofdzakelijk oranje, daarna gaat de knop om naar het rood en wit van z'n favoriete club. Als de verslaggever al het woord 'gewetensvraag' laat vallen, krijgt hij niet de tijd om de vraag te stellen. "Nee, Feyenoord'', antwoord Paul resoluut. "Feyenoord zit in m'n hart. Een Feyenoordsupporter lijdt en ik lijd al vele jaren." "Maar dat is bij Oranje soms toch ook?", vraagt Caroline. "Jawel, maar dat gaat bij mij minder diep."

Zonder gêne loopt Caroline met haar oranje pruik door de straat in IJsselmonde. Hand in hand met Paul, ook geheel in het oranje gekleed. Zij zijn er klaar voor. De rest van Rotterdam moet nog in de stemming komen. Paul snapt dat wel. "We hebben de laatste tijd ook niet heel aantrekkelijk gespeeld. Frank de Boer is een hele aardige jongen, maar ik ben nog niet zo onder de indruk van hem als bondscoach. 5-3-2 is een hartstikke moeilijk systeem. Dat kan je er niet zomaar inslijpen."

"Misschien is het ook de Rotterdamse nuchterheid, waardoor het EK nog niet echt leeft hier", meent Caroline. "Niet te vroeg juichen, eerst maar afwachten hoe ver we komen. Als we zondag winnen van Oekraïne gaat het wel omslaan."