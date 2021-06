Rotterdammers zijn komende jaren geen extra geld kwijt aan gemeentelijke belastingen

Rotterdam verwacht de komende jaren een tekort op de begroting. Dat komt door extra kosten op zorg, welzijn en jeugdzorg. Omdat de stad ook wil investeren in werk, economie, wonen en duurzaamheid, is er extra geld nodig. Voor al die plannen wordt geld van de verkoop van Eneco en uit de reserves gehaald.

Voor de miljoenen van Eneco geldt dat die euro's via de investeringen ook weer worden terugverdiend. In 2025 moet Rotterdam weer een begroting met winst hebben.

"Een veerkrachtige stad krijg je door te investeren in mensen, samenwerkingen en innovaties waarbij we niet alleen herstellen van afgelopen jaar, maar ook verder de toekomst in kijken. We leggen de rekening van de coronacrisis niet neer bij de Rotterdammer", zegt wethouder Arjan van Gils (financiën). "Juist nu het einde in zicht lijkt, willen we Rotterdam en zijn inwoners sterker uit de crisis laten komen."