Kunstenares Karla (80) vindt haar muze in de Waterbus: 73 schilderijen!

"Dit is dan onze Karla Kaper-zaal", grapt Elke Scheffers van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. 73 kleurige aquarellen vullen de muren. Het zijn mooie, alledaagse plaatjes vanaf het water uit het gebied grofweg tussen Dordrecht, Schiedam en Hardinxveld-Giessendam. "Ik word hier vrolijk van. Het is laagdrempelig, het is herkenbaar. Wie met het verkeerde been uit bed stapt, wordt vrolijk als hij dit ziet."



Ss Rotterdam, aquarel Karla Kaper | Foto: Rijnmond

De 73 aquarellen komen uit het penseel van de Dordtse Karla Kaper. De kunstenares woont al veertig aan de kade in Dordrecht en ziet vanuit haar woonkamer de Waterbus elke dag vele tientallen keren aanmeren en weer vertrekken. Het was haar nooit opgevallen. "Ik werkte in het andere deel van mijn woning, daar is het makkelijker warm te houden. Stond ik een paar jaar geleden voor het raam en dacht ineens: dit ziet er toch wel heel mooi uit..."



Ze sloeg aan het schilderen en langzaam groeide haar fascinatie met de Waterbus. Ze maakte tientallen tochtjes en kwam telkens weer terug met nieuwe foto's en nieuwe vergezichten. Die werkte ze thuis uit tot een aquarel. Aan de één werkte ze een paar uur, aan de ander drie dagen. Kaper: "Ik vind de Waterbus 'enig'. Dat kleine stukje Nederland, er is zoveel te zien. Neem die grote bedrijven, daar verdienen ze het geld. Indrukwekkende kolossen langs het water." Van molens tot staalreuzen: Kaper schilderde eenmaal thuis gekomen van haar vaartocht alles minutieus na.



Karla Kaper fotografeert veel tijdens haar reizen per Waterbus | Foto: Rijnmond



Karla Kaper is een eigenzinnige dame die in haar lange loopbaan al veel bijzondere dingen deed. Zo maakte ze 'eetbare kunst' van onder meer gekleurde suikerklontjes waar ze landelijke bekendheid door kreeg. Ze laveert heen en weer tussen haar kade in Dordrecht en een landgoed in Frankrijk. Dat laatste wil de 80-jarige nu verkopen, maar dan wel zonder makelaar. Dat levert alleen maar 'gedoe' op.



Elke Scheffers stond dan ook best even te kijken toen ze hoorde over de 73 'Waterbus-werken' van Karla Kaper. Past zoiets wel bij het Baggermuseum? De meningen verschilden. "Ik vind van wel. Zonder het werk van de baggeraars zijn de havens en rivieren niet volledig begaanbaar en kon je deze schilderijen dus ook niet zo maken. Daarom zijn ze hier op hun plaats." Na een besloten opening deze vrijdag is de speciale expositie een dag later te bezoeken door het grote publiek.



Een (klein) deel van de expositie in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht | Foto: Rijnmond



Het zijn kiekjes, zoals Karla dat zelf zegt, genomen vanaf de Waterbus naar de waterkant toe. En zij maar heen en weer varen en foto's maken. Ze gaat gewoon lekker haar gang, thuis werkt ze het uit. "Voordat ik het wist had ik ineens 73 schilderijen."



Dordrecht gezien vanuit de Waterbus | Foto: Rijnmond

De Waterbus zelf is ook te zien, maar niet heel vaak. "Af en toe zie je een stuk van de Waterbus, of een detail. Ik heb er ook gemaakt waarbij je al die fietsen ziet. Dat vind ik ook interessant. Het is heel bijzonder dat je met je fiets erop kan. Ik vroeg aan een vriend van me die nu is overleden: ben je wel eens met de Waterbus geweest? Nee. Ik zeg: ga gewoon lekker. Je gaat zitten en je hoeft verder helemaal niets te doen."



Het Waterbus-werk is nu klaar. Verwacht ze er ooit nog mee te varen? "Vast wel. Alleen ga ik me nu eerst richten op de Watertaxi."

De expositie over de Waterbus is vanaf zaterdag 11 juni tot en met 28 augustus te zien in Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Ook is er een speciaal boek uitgebracht. Verder worden er in het Baggermuseum workshops georganiseerd om te leren schilderen zoals Karla Kaper.