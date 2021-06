Danny Makkelie fluit openingsduel EK

Makkelie krijgt hulp van zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries bij de bijzondere mijlpaal in zijn carrière. Kevin Blom fungeert in het Stadio Olimpico als VAR, met Pol van Boekel als een van zijn assistenten in de studio. De Française Stéphanie Frappart fungeert tijdens het openingsduel van het EK als vierde official.

De 38-jarige Makkelie floot nog nooit een wedstrijd op het EK of WK. Op het WK van 2018 was hij videoscheidsrechter. Makkelie kreeg tijdens de finale de rol van assistent-videoscheidsrechter toegewezen.