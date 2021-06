Live: Vlaardinger die wordt verdacht van verkrachting 88-jarige vrouw huilend voor de rechter

Een 27-jarige Vlaardinger staat woensdagmiddag voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht als zorgmedewerker een 88-jarige vrouw in zorginstelling het Zonnehuis in Vlaardingen te hebben verkracht.

De man werd eind september vorig jaar opgepakt. Hij was bij de politie in beeld gekomen bij een onderzoek naar kinderporno, waarvan de Vlaardinger beelden op zijn laptop had staan. Per toeval vond de recherche toen beelden van de verkrachting van de 88-jarige vrouw, in de zorginstelling waar hij zelf werkte.

Woensdagmiddag dient de zaak in Rotterdam. Verslaggever Paul Verspeek twittert: