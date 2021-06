Taakstraf van 100 uur voor bedreigen FunX-DJ

Discjockey Morad El Ouakili kreeg doodsbedreigingen via sociale media, omdat hij het had gewaagd om muziek te draaien tijdens zijn programma Ramadan Late Night. Ook zou de studio worden opgeblazen. Daarop stopte FunX met het programma. De bedreigingen waren zo ernstig dat de presentator en het Rotterdamse studiocomplex extra beveiligd zijn geweest enige tijd.

De politie heeft de bedreiger opgespoord via Instagram. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee maanden cel tegen de Hagenaar. Maar de rechter ging niet verder dan een taakstraf. De man verbleef op het moment van zijn bedreiging in een instelling. Justitie overweegt om in hoger beroep te gaan.