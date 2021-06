Rotterdamse zakenvrouw schiet onderneemsters te hulp: 'Niet achterom kijken, dan val je'

'In Business'. Dat is de klinkende titel van het nieuwe, eerste boek van de Rotterdamse zakenvrouw Aranka van der Voorden. Fanatieke gebruikers van social media als Instagram en Facebook kennen haar: tienduizenden volgen haar leven op haar account Aranka's World.

"Met dit boek wil ik vrouwen motiveren die er over twijfelen om een bedrijf te starten. Ik wil vragen beantwoorden, ook over belemmeringen waarvan ze niet eens wisten dat ze er door tegen worden gehouden. Onzekerheid over de financiën bijvoorbeeld. Of de vragen: ben ik wel goed genoeg? Is het origineel genoeg? Kan ik dit wel? Al die zorgen wil ik meenemen. Ik wil graag ondernemers helpen die op dit moment denken: is dit het wel waard? Ondernemers die het zwaar vinden, wil ik helpen omdenken: wat nou als het ook leuk kan?"

Dat omdenken maakt haar boek zo eigenwijs, zegt Van der Voorden, die tegenwoordig ondernemers coacht en eerder onder meer zaken deed in sportkleding voor vrouwen. Ze wil helpen met inzichten: "Wat nou als je keuzes maakt die het ondernemen veel leuker voor jezelf maken? Dit is niet wat je op Instagram ziet of keuzes die je anderen hoort maken. Daar liggen hele observaties achter. Zo'n boek is daar heel geschikt voor: het is niet een zinnetje, een tip, een quote, maar er zit een heel verhaal bij."

'Als je vooruit kijkt, ga je een stuk harder'

Haar eigen motto als ondernemer komt ook voor in het boek: don't look back, you're not going that way. "Dan struikel je, en dan val je. Dus: niet te lang stil staan bij wat er is gebeurd. Als je vooruit kijkt, ga je een stuk harder."

De conclusie, het einde van haar eerste boek waarin ze anderen wil helpen, vervolgt ze, was magisch om te schrijven. "Dat is het allerbeste. Ik houd er van om van niets iets te maken. Zo'n boek is een afgerond project. Uiteindelijk heb je het in handen en kun je daar mee verder. Heel tof, maar het was zoals elk heel tof project: ook heel veel werk."

