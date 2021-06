Last van hooikoorts? Met deze tips heb jij deze pollenpiek minder klachten

De temperatuur stijgt en we genieten van de zonnestralen, maar af en toe lijkt het wel of het sneeuwt. Witte pollen zweven door de lucht en veroorzaken bij veel mensen jeukende ogen, een loopneus en niesbuien. Expert Letty de Weger van het Leids Universitair Medisch Centrum vertelt hoelang deze ellende nog aanhoudt en geeft tips voor hooikoortspatiƫnten.

Op wat voor soort locaties hebben hooikoortspatiënten vaak minder last van hun klachten?

''Als de pollenconcentraties hoog zijn, kun je overal last van hebben: in de stad en polder. Langs de kust heb je er meestal wat minder last van, omdat de wind dan vaak uit zee komt en die weinig pollen bevat. Dan krijg je schone lucht toegevoerd en heb je minder last van klachten. In tegenstelling tot het strand, kunnen in de duinen al wat meer pollen zijn."

"Het is moeilijk om te zeggen waar je er verder minder last van hebt, aangezien pollen goed worden verspreid door de lucht. Ook in de stad zijn daarom hoge pollenconcentraties, ondanks dat daar minder grassen zijn. Wat altijd wel verlichting geeft, is een regenbui omdat regen de pollen uit de lucht spoelt. Na een regenbui bevat de lucht veel minder pollen."

Momenteel hebben veel mensen last van hooikoortsklachten. Hoelang gaat dat nog duren? Zitten we nu in een piek?

"Ja, we bevinden ons nu in een piek. Dat kan tot eind juni duren en ook daarna blijven de grassen nog steeds bloeien. Dat gaat heel juli door, al nemen de pollenconcentraties dan wel af. Toch kunnen er nog steeds dagen bij zitten waarop mensen klachten kunnen hebben.""

Wat voor tips heeft u voor hooikoortspatiënten?

"Draag een bril of zonnebril, dan voorkom je dat pollen in je ogen terecht komen. Ook is het verstandig om op zonnige en warme dagen niet buiten te gaan sporten. Dan adem je meer lucht in en dus ook pollen. Hang ook geen was buiten, want als je de was binnenhaalt neem je de pollen mee. Daarnaast kunnen pollen ook in je haren blijven hangen. Als je echt gevoelig bent, is het misschien ook handig om je haar wat vaker te wassen in deze periode. Ga je daarna namelijk op je kussen liggen om te slapen dan woel je misschien in de pollen. Het is daarentegen heel fijn juist om naar buiten te gaan als het heeft geregend."

Als je nu (rond de tweede week van juni) veel last hebt van hooikoorts, waar ben je dan precies allergisch voor?

"Als je in deze tijd last hebt, dan komt dat door de graspollen. Dat zijn alle grassen die bloeien, veel dus. Daarom duurt de graspollenperiode ook zo lang: er zijn steeds nieuwe soorten die achter elkaar bloeien. De graspollenperiode is nu later begonnen omdat het zo koud was, maar duurt normaal van half mei tot half augustus. Al die grassoorten zijn allergeen en dat kan voor een allergische reactie zorgen."

Welke plaatsen kun je het beste vermijden?

"Fietspaden met ecologische bermen met heel veel gras erin. Ook in bloeiende weilanden en in de stad zijn veel pollen. Het is verstandig om met veilige geneesmiddelen de klachten te voorkomen, bijvoorbeeld met hooikoortsmedicijnen van de drogist. Wil je echt er iets aan doen dan is het handig om naar de huisarts te gaan. Die kan bepalen of het echt om hooikoorts gaat en vervolgens betere medicatie voorschrijven."

Waarom zijn zo veel mensen gevoelig voor al die pollen?

"Pollen komen in de lucht voor en daar komen mensen mee in aanraking. Als je dan een aanleg hebt om allergisch te worden kun je hooikoorts ontwikkelen en reageer je voortaan op die pollen. De afgelopen decennia is er een toename in het aantal mensen dat allergisch is, wat te maken heeft met de manier waarop we leven in de westerse wereld. Mogelijk speelt luchtverontreiniging daar ook een rol bij. Het zijn veel verschillende oorzaken waarvan gedacht wordt dat die leiden tot meer allergieën onder de bevolking."

Wat kun je in en rondom het huis doen om klachten zo veel mogelijk te verminderen?

"De ramen sluiten. De laatste tijd hoor ik ook dat buiten een mondkapje dragen kan helpen. Zeker als je daarbij een bril draagt. Dit kan de klachten verminderen."

Hoe kan het dat sommige mensen pas op latere leeftijd hooikoorts krijgen?

"Het is niet zo duidelijk waardoor dat komt. Vooral de laatste tijd hoor ik dat mensen van zestig jaar en ouder ook een allergie ontwikkelen. Dat vind ik vreemd. Het begint meestal eigenlijk in de puberteit."