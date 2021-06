Potentiële volgende klap voor nieuw Feyenoord-stadion: investeerders overwegen uit Feyenoord City te stappen na bedreigingen

Om welke Nederlandse investeerders het precies gaat, wil niemand bevestigen. Maar dat het een volgende tik zou zijn voor de ontwikkelaars van het nieuwe stadion binnen Feyenoord City, is wel duidelijk. Naast de gemeente Rotterdam is het ook de bedoeling dat een groep Rotterdamse investeerders met de aanschaf van aandelen gaat deelnemen in het stadionplan. Als het geld van deze investeerders er niet komt, in totaal is hun bijdrage begroot op 40 miljoen euro, is dat een volgende klap voor Feyenoord City.

"Wij begrijpen de zorgen bij deze investeerders heel goed. Als zelfs gezinsleden geïntimideerd worden, gaat dat veel te ver. Het is logisch dat je dan wel een tweede keer nadenkt of je nog wel wilt deelnemen aan dit project," zegt een goed ingewijde bron aan Rijnmond. "Maar als het stadion er vanwege deze reden niet komt, druist dat wel in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid," vult een andere bron aan.

Krijgen de bedreigers op deze manier hun zin?

Feyenoord heeft de financiering voor het nieuwe stadion nog niet rond. Als de investeerders daadwerkelijk stoppen met hun deelname, krijgen de bedreigers dus wrang genoeg hun zin. De kans dat het nieuwe stadion er dan nog kan komen zal een stuk slinken. Met een schuin oog wordt gekeken naar burgemeester Ahmed Aboutaleb en wat hij kan doen tegen de intimidaties in zijn stad.

Afgelopen dinsdag schrapte de burgemeester de reeks vergaderingen over Feyenoord City nadat er ook een bedreiging was geuit aan het adres van het stadhuis. Het was de bedoeling dat de komende dagen ook diverse supporters van Feyenoord langs zouden komen om hun zorgen te uiten over het stadionplan. 600 tegenstanders van Feyenoord City hadden zich gemeld om in te komen spreken, waarvan 65 ook daadwerkelijk zouden inspreken.

Het is nog niet bekend wanneer deze vergaderingen nu plaatsvinden, maar diverse raadsleden hebben al gezegd dat zij koste wat kost willen dat deze vergadering doorgang vinden, met de externe insprekers, voor het belang van het democratisch proces.

Ook de bouwkosten blijven een punt van zorg

De problemen met het rond krijgen van de financiering staan los van het bouwcontract dat nog afgesloten moet worden. Feyenoord wil 441 miljoen binnenhalen aan financiering, om voor datzelfde bedrag het stadion te bouwen. Experts uit de bouwwereld uitten afgelopen week hun twijfel of dat laatste punt nog realistisch is. Zij noemen de sterk stijgende staalprijzen als één van de argumenten waardoor de bouwkosten flink kunnen stijgen.