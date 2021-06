GGD zet mbo-studenten in bij prikken in de Van Nelle Fabriek: 'Viel het mee of tegen?'

Het is een komen en gaan van mensen in het industriële monument aan de Delfshavense Schie. Met militaire precisie worden hier vandaag 2.100 prikken gezet. Tien prikkers zijn studenten van het Albeda zorgcollege, binnenkort komen daar ook studenten van Zadkine bij. Ze zijn te herkennen aan de rode t-shirts. Jolijn is vorig jaar september begonnen aan de opleiding. "Het is bijzonder dat we hier staan."

Voor haar is het de eerste dag dat ze meeloopt met de GGD maar van enige spanning is niets te merken. Ze ontvangt mij in een van de tweeëntwintig prikstations. Vandaag is de helft daarvan open, maar het is de bedoeling dat de rest wordt ingezet op het moment dat er wordt opgeschaald. Ik krijg het Pfizer-vaccin. "In welke arm wil je hem hebben?", zegt ze op een rustige toon. "Ik wil hem in de linker, want dat is goed voor de foto."

Jolijn voelt zich trots dat ze dit werk mag doen. "Ik ben blij dat ik kan helpen via mijn opleiding als zorgmedewerker. Als we kunnen bijdragen aan het openen van de samenleving dan doen we dat met alle liefde."

Verslaggever Tenny (l) krijgt een vaccinatie van student Jolijn (r) | Foto: Rijnmond

De prikprocedure is in een halve minuut voorbij. "Viel het mee of viel het tegen?", vraagt Jolijn terwijl ze een pleister op de prikplek plakt. Daarna moet ik een kwartier wachten in de wachtruimte. De fabrikant van het vaccin heeft de ervaring dat eventuele problemen zich in korte tijd na het prikken openbaren. Vandaar de verplichte wachttijd na de vaccinatie.

Na ruim vijftien minuten loop ik weer naar buiten en tegelijkertijd denk ik aan de symboliek van de prik. De vaccinatie voelt als de eerste sleutel naar de uitgang van deze pandemie. Jolijn gaat stug door met prikken zetten. In ieder geval tot medio juli, want dan is het zomervakantie. Maar ze is gemotiveerd: "Misschien daarna ook."