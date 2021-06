Vlaardingse vrouw van 88 werd door zorgmedewerker verkracht: 'Het einde van haar leven is gitzwart omrand'

De 88-jarige vrouw was weerloos en kon niet om hulp roepen toen zij in verpleeginstelling Het Zonnehuis in Vlaardingen werd verkracht. Het gebeurde in de zomer van 2020 en de dader was nota bene een medewerker van het tehuis. De dochter van het slachtoffer is heel boos. "Kotsmisselijk word ik hiervan. Hoe ziek moet je zijn? Geen woorden voor, alleen maar tranen."

Philip V.(27) werkte sinds februari 2019 in Het Zonnehuis. In juli 2020 draaide hij nachtdiensten, tot volle tevredenheid van de leiding van het tehuis. Hij stond te boek als een nette jongen, die zich keurig aan de regels hield. Niets wees erop dat hij ernstige zedendelicten had gepleegd.



Melding kinderporno

De zaak kwam aan het rollen na een melding van kinderporno: het ip-adres leidde naar een woning in Vlaardingen. Op de telefoon van de bewoner werden niet alleen afbeeldingen van naakte, jonge meisjes gevonden, maar ook twee filmpjes. Te zien is een man die zijn geslachtsdeel in de mond van een oude vrouw duwt. "Ik ben die man en ik heb dat filmpje gemaakt. Ik zit hier met spijt, schuld en schaamte". Vaak huilend deed de verdachte zijn verhaal in de Rotterdamse rechtszaal.

De vrouw op het filmpje werd herkend en het bleek te gaan om een dan 88-jarige bewoonster die was opgenomen na een hersenbloeding. Zij is verlamd en kan niet meer spreken. Juist omdat het een weerloos slachtoffer is, wordt deze zedenzaak gezien als buitengewoon ernstig. Advocate Nelle Stolk, die de familie van het slachtoffer bijstaat: "In al die jaren dat ik zedenzaken doe, heb ik niet zo'n gruwelijk feit gezien." Zij diende een schadeclaim in van 20.000 euro.



Slachtofferverklaring

De dochter van de bejaarde vrouw las een slachtofferverklaring voor in de rechtszaal. "Wat een enorme angst moet zij hebben gevoeld. Begrijpen doet zij namelijk alles, maar zij kan werkelijk niets meer. Ze is als het ware gevangen in haar eigen lichaam. Waarom heb je dat gedaan? Is het de macht die je over haar had omdat mijn moeder niet meer kon praten, niet om hulp kon roepen, niets kon doorvertellen?"

In de rechtszaal werden twee foto's neergezet van de nu 89-jarige vrouw, met de beeltenis richting de rechters. "Een foto is in een gouden lijst, want haar leven was altijd goud omrand. Door alles wat zij heeft moeten doorstaan, zal het einde van haar leven voor altijd gitzwart omrand zijn."

Geraffineerd te werk

De familie gaat ervan uit dat Philip V. geraffineerd te werk is gegaan en bewust de bejaarde vrouw heeft uitgekozen vanwege haar kwetsbaarheid. Het slachtoffer zou nog regelmatig bang zijn geweest na de verkrachtingen, waarbij zij gilde en de deken over haar hoofd trok. "Mijn moeder zag de dader weer over de gang lopen of hoorde zijn voetstappen. Helemaal alleen liggend in haar kamertje, wetende dat hij nachtdienst had en dat hij zich hoogstwaarschijnlijk weer aan haar zou vergrijpen. Want ik geloof niets van zijn mooie praatjes dat het niet vaker is gebeurd."



"Wat is er aantrekkelijk aan een vrouw van 88?" vroeg de dochter zich af. Philip V. heeft er geen antwoord op. "Ik val niet op oudere vrouwen. Het voelde als dwang, als iets wat ik moest doen. Als een intense overname van mijzelf. Ik herken mijzelf er ook niet in, alsof ik naar een ander sta te kijken."



Verleden Vlaardinger

Een mogelijke verklaring ligt in het verleden van de Vlaardinger, die vanaf zijn negentiende sekswerker is geweest in de homoprostitutie. "Die wereld was een moeras. Ik ben vernederd, geslagen en verkracht. Een keer zelfs door een politieman. Sinds die tijd heb ik dwanggedachten." Deskundigen hebben borderline geconstateerd bij de man en verklaren hem deels ontoerekeningsvatbaar.

Justitie wil daarom niet alleen een celstraf van vier jaar en een beroepsverbod voor negen jaar, maar ook tbs met voorwaarden. Dat is de lichtere variant van tbs met dwangverpleging, waarbij de veroordeelde niet 24 uur per dag zit opgesloten in een kliniek. De verdachte wil zelf ook graag behandeld worden. "Ik walgde lange tijd van mijzelf en was suïcidaal. Ik sta nu open voor therapie. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden naar mevrouw, haar familie en mijn vroegere collega's."

De rechter in Rotterdam doet op 23 juni uitspraak.