Voetbaldocumentaire Mi Chiamo Francesco Totti wint publieksprijs juni-editie IFFR

De voetbaldocumentaire over de Italiaanse voetballer van AS Roma wint de tweede publieksprijs van het juni-programma van het Internationale Film Festival Rotterdam (IFFR). Het publiek kende de film de hoogste waardering toe. Filmmaker Alex Infascelli noemt het ongelooflijk. “Van alles wat er te winnen valt is het publiek het belangrijkst.”

De film vertelt het verhaal van de veelbewogen carrière van Francesco Totti. Een 25 jaar durende carrière met veel hoogte- en dieptepunten, prachtige doelpunten, kampioenschappen en rode kaarten. Het is een portret van een aanbeden topsporter en bescheiden familieman.

Met het winnen van de prijs ontvangt Infascelli een award en geldbedrag van 5 duizend euro. Festivaldirecteur Vanja Kaludjercic is niet verbaasd dat deze voetbaldocumentaire wint. “In het voetbalminnende Rotterdam is het geen wonder dat deze film de harten van ons publiek wist te veroveren.”

Het publiek kon de film van 2 tot 6 juni online en in Rotterdamse bioscopen bekijken.

Eerste publieksprijs

Vanwege de coronamaatregelen werd de 50ste editie van het IFFR opgedeeld in twee edities. De eerste editie vond plaats in februari. Toen ging de publieksprijs naar Quo vadis, Aida?. Een film over de val van Srebrenica, waarin je door de ogen van de Bosnische tolk Aida de cruciale dagen in juni meemaakt. Zij moet tolken voor de Nederlandse VN vredesmacht Dutchbat, maar probeert tegelijkertijd haar man en twee zoons te beschermen.