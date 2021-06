Stroomstootwapens volgend jaar landelijk ingevoerd na Rotterdamse proef

De stroomstootwapens worden volgend jaar landelijk ingevoerd. In totaal krijgen ruim 17 duizend agenten begin 2022 een driedaagse opleiding. De Rotterdamse politie was één van de eerste drie korpsen die in 2017 experimenteerde met het stroomstootwapen.

In de afgelopen jaren was er veel discussie over: moeten politieagenten een stroomstootwapen dragen in hun uitrusting? De Rotterdamse politie was groot voorstander. De toenmalige Rotterdamse politiechef Frank Paauw zei destijds tegen Rijnmond dat het stroomstootwapen ervoor zorgt dat met relatief weinig geweld en weinig kans op blijvend letsel heftige geweldsituaties voorkomen kunnen worden.

Experiment Rotterdamse politie

Daarom begon de Rotterdamse politie in 2017 met een proef. Ze wilden kijken of agenten dankzij de taser minder vaak hun dienstpistool moesten trekken. Ook moest uit de proef blijken of de taser effectiever was dan het gebruik van pepperspray of de wapenstok.

In tegenstelling tot de politie, was de Rotterdamse gemeenteraad tegen het gebruik. Zij zeiden destijds dat er te veel gezondheidsrisico's aankleven en de video's van heftige arrestaties slecht zouden zijn voor het imago van de politie. Zij wilden dat de taser nog niet werd toegevoegd aan de politie-uitrustig.

Toestemming in 2019

Ondanks de kritiek, gaf minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in 2019 toestemming om het stroomstootwapen te gebruiken. In totaal werd voor de aanschaf en opleiding van de agenten 30 miljoen uitgetrokken. Uit de experimenten van de politie was gebleken dat het goed werkt om een gevaarlijke situatie te de-escaleren en dreigen met de taser vaak al voldoende bleek.

Tegelijkertijd was er ook op een aantal punten verbetering mogelijk, zoals meer aandacht en tijd voor gezondheidsrisico's. Deze leerpunten worden meegenomen in de driedaagse opleiding die start in 2022.

Aanbesteding afgerond

De aanbesteding van de stroomstootwapens is inmiddels afgerond. Er is gekozen voor een Taser X2. De wet moet nog wel worden aangepast.