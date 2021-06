Explosie bij Antilliaanse toko in Rotterdam-Zuid; winkel al vaker doelwit

De gevel van een winkelpand aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd geraakt na een explosie. Volgens de politie was de zaak, een Antilliaanse toko, de afgelopen periode al vaker doelwit van soortgelijk geweld. Zo werd de zaak eind vorig jaar beschoten en werd in februari dit jaar een granaat aan de deur gehangen.