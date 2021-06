Het weer van vandaag: opnieuw zomers

Vandaag schijnt de zon weer volop en ontstaan er in het binnenland een paar stapelwolkjes. Het is 22 graden op het strand tot 25 graden verder landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de dag draait de wind naar het westen.

Vanavond kan er vooral aan zee wat mist of laaghangende bewolking het land op drijven. In de nacht trekt dit gebied verder het land op. In het oosten van de regio blijft het waarschijnlijk helder. Het is 13 of 14 graden en er staat een zwakke zuidwestenwind.

Morgen begint de dag soms met laaghangende bewolking, maar in de loop van de ochtend brandt de zon dat op de meeste plaatsen weg. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Met name de kuststrook blijft gevoelig voor laaghangende bewolking van zee. Het is 21 tot lokaal 24 graden. Aan de kust blijft het kwik een aantal graden achter. Er staat een matige tot soms vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Zaterdag is er meer bewolking aanwezig en loopt het kwik op tot maximaal 20 of 21 graden. Zondag en maandag zijn weer relatief warme dagen met veel zon en temperaturen oplopend tot 21-25 graden. Na het weekend loopt het kwik mogelijk nog iets verder op.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag.