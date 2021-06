Gedeeltelijke zonsverduistering boven Nederland: dit is wat je moet weten

We kunnen donderdag genieten van een bijzonder natuurfenomeen. Rond 10:30 uur wordt de zon gedeeltelijk verduisterd door de maan. De laatste keer dat zoiets in Nederland was te zien, is zes jaar geleden. Maar wees gewaarschuwd: je kan niet 'zomaar' zonder bescherming naar de zonsverduistering kijken.

Op het hoogtepunt van de verduistering, rond 12:20 uur, zal zo'n twintig procent van de zon aan het zicht onttrokken worden door de maan, vertelt Victor Meeussen van Euroster, de vereniging voor weer- en sterrenkunde in Rotterdam. De maan lijkt dan een hapje uit de zon te nemen.

"Het woord 'verduistering' is wel een beetje overdreven, want als je er niet van op de hoogte bent merk je er weinig van. Het wordt niet donker in de regio en de vogels worden niet stil", zegt Meeussen.

Toch is het een apart verschijnsel, dat gevaarlijk kan zijn voor je ogen. Recht in de zon kijken tijdens een eclips kan het netvlies namelijk onherstelbaar beschadigen, met blijvende slechtziendheid of zelfs blindheid tot gevolg. "Als je recht in de zon kijkt, krijg je een fel lichtpuntje dat je netvlies kan beschadigen. Dat risico is nog groter als je met een verrekijker zou kijken."

Papier, karton en een satéprikker

De oplossing? Het dragen van een speciale eclipsebril. En als je die niet toevallig in de la hebt liggen, heeft Meeussen nog een andere methode. Daarvoor heb je een vel wit papier, een stuk karton en een satéprikker nodig. "Leg dat papier op de grond vanmiddag rond 12:00 uur. Pak dat stuk karton en prik er met een satéprikker een gaatje in van zo'n twee millimeter. Door het karton een meter boven het witte papier te houden, heb je een soort projector gemaakt", legt Meeussen uit. "Je ziet op het papier vaag een rondje. Dat rondje is een afbeelding van de zon. Rond 12:20 uur zul je zien dat er een hapje uit de zon is."

De zonsverduistering begint rond 10:30 uur, beleeft om 12:20 uur het hoogtepunt en is om 13:30 afgelopen. De volgende gedeeltelijke verduistering is op 25 oktober 2022. De eerstvolgende bijna totale zonsverduistering laat langer op zich wachten: die is pas in augustus 2026.