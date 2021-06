Gemeente Goeree-Overflakkee waarschuwt voor stankoverlast na brand in aanhanger met vermoedelijk drugsafval

Een aanhanger die volstond met vaten is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebrand in Oude-Tonge. De vaten waren vermoedelijk gevuld met drugsafval.

Hulpdiensten werden rond 00:30 uur gealarmeerd over de brand op de Zuiderlandsezeedijk. De trailer stond toen in lichterlaaie. Er waren grote vlammen zichtbaar en er kwam rook vrij. Vanwege de gevaarlijke stoffen die bij de brand vrij konden komen, heeft de brandweer verricht. Zo'n drie uur later was de brand geblust.

Of het daadwerkelijk om drugsafval gaat, wordt nog onderzocht. De gemeente Goeree-Overflakkee waarschuwt donderdag voor stankoverlast in de omgeving als gevolg van de brand.