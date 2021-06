Liveblog: vrachtwagenchauffeur die dodelijk ongeluk veroorzaakte bij A16 tijdens hypo negeerde rusttijden

De vrachtwagenchauffeur die op 11 maart 2019 een dodelijk ongeluk veroorzaakte na een hypo, staat donderdag voor de rechter in Rotterdam. Bij het ongeluk denderde de man met zeker 89 kilometer per uur de afslag bij Rotterdam-Kralingen af, reed door rood op het kruispunt met de Jacques Dutilhweg, ramde een auto en sleepte deze tientallen meters mee tot aan de greppel bij een tankstation. Een 21-jarige Rotterdammer overleed ter plaatse.

Verslaggever Paul Verspeek is in de rechtbank aanwezig en twittert over de zaak.