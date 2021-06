Bestuurder Maasstad Ziekenhuis over uitgestelde zorg: 'Waarom zou je onze capaciteit niet gebruiken voor patiënten uit een andere regio?'

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt snel en steeds verder af. En dus ontstaat er weer ruimte voor de reguliere zorg. Maar wanneer zijn alle uitgestelde operaties weer ingehaald? Peter Langenbach, bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, spreekt geen verwachting uit.

Nog altijd is het ziekteverzuim in het Maasstad Ziekenhuis zo'n zeven procent, twee keer zo hoog als normaal. "Veel medewerkers zijn nog altijd herstellende van corona. Dat duurt langer dan we eerder dachten", vertelt Langenbach. Hij ziet dat zijn personeel naar de vakantie toeleeft. "Iedereen maakt er een soort eindsprint van om nog zo veel mogelijk zorg te leveren voor de zomerperiode. En ik moet eerlijk zeggen: de motivatie om zo veel mogelijk patiënten te helpen is nog steeds erg hoog."

Uitgestelde diagnoses

De wachtlijst aan operaties is in het Maasstad Ziekenhuis niet veel groter dan vorig jaar rond deze tijd, en zelfs een beetje kleiner dan in 2019. "Het probleem dat er wel is zijn de vele uitgestelde diagnoses", vervolgt Langenbach. "Veel mensen zijn tijdens de crisis niet naar de huisarts gegaan en lopen nog rond met een aandoening. Die zullen in het komende jaar uiteindelijk toch naar de huisarts gaan."

"Er zijn schattingen van hoe groot die groep is. Ik heb de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wel eens het getal van 1,4 miljoen mensen horen noemen. Maar wat dat gaat betekenen voor de ziekenhuizen is echt onbekend. Ik denk dat we geen verwachting uit moeten spreken over wanneer alle operaties ingehaald zijn."

Grote verschillen

Waar de wachtlijst in het Maasstad dus allesbehalve de spuigaten uitloopt, is dat in andere ziekenhuizen wel anders. Regionaal zijn de verschillen enorm, ziet ook Langenbach. Operaties over het hele land verdelen noemt hij dan ook "onderdeel van de totaaloplossing."

"Op sommige plekken zijn de wachtlijsten voor operaties verdubbeld, in andere ziekenhuizen juist totaal niet. De capaciteit is ook niet overal hetzelfde. Wij konden als Maasstad Ziekenhuis alweer vrij snel tachtig tot negentig procent van de reguliere zorg hervatten. Op dit moment zitten we op honderd procent. Waarom zou je de capaciteit van hier niet gebruiken voor patiënten uit een andere regio? Ik vind overigens wel dat de patiënt daarin de keuze heeft, om bijvoorbeeld een verre reis te maken voor een operatie."

Vermoeid zorgpersoneel

Volgens de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland gaat het inhalen van alle operaties nog lang duren, omdat een meerderheid van de zorgmedewerkers zou kampen met fysieke en mentale klachten. Langenbach: "Wij kijken altijd naar de balans tussen wat we kunnen doen voor de patiënt en wat goed is voor onze medewerkers. Ik denk dat dat hand in hand met elkaar gaat. Als je fitte, gezonde en energieke medewerkers hebt die plezier in hun werk hebben, dan kunnen die ook veel meer doen voor de patiënt."

"Ik zie nu dat iedereen behoefte heeft aan vakantie. En wij hebben ook echt het beleid dat iedere medewerker van het Maasstad Ziekenhuis straks twee of drie weken op vakantie kan. Als je daarvoor zorgt en iedereen is fit en energiek voor de tweede helft van het jaar, kun je in die periode veel meer doen. Ik zie het meer als een balans dan een tegenstelling."