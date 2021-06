Na beschieting en handgranaat nu een explosie bij Antilliaanse toko: 'Ik voel mij niet meer veilig'

"Ik voel me hier niet meer veilig en mijn klanten ook niet", zegt Sevda Tas. Als bedrijfsleider van schoonheidssalon Sidal die is gevestigd naast de Antilliaanse toko, schrok zij in de nacht van woensdag op donderdag wakker van een explosie. Het is niet de eerste keer dat de Antilliaanse toko aan de Groene Hilledijk doelwit is van geweld.

Sevda weet niet zo goed wat ze moet doen. Het liefst wil ze blijven. Ze werkt al vijftien jaar in deze zaak en heeft inmiddels een vaste klantenkring opgebouwd, maar na het zoveelste geweldsincident denkt ze toch aan verhuizen. "Het lijkt de enige optie. Ja, we kijken momenteel wel naar een ander pand."

Deur op slot

Want Sevda voelt zich niet langer veilig op de plek waar ze werkt. Omdat ze bang is, staat ze sinds een jaar ook nooit meer alleen in de zaak. "Vooral na de schietpartij. Vanaf dat moment hebben we altijd de deur op slot. Pas als klanten aanbellen, doen we open. Dat vind ik heel erg jammer, maar ik voel mij gewoon niet veilig."

De gevel van het winkelpand aan de Groene Hilledijk raakte in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd na een explosie. Eind vorig jaar was de zaak ook al doelwit van geweld. Toen werd de winkel beschoten. In februari werd vervolgens een granaat aan de deur gehangen. De winkel was net weer open, nadat de burgemeester in februari een spoedsluiting invoerde. Die liep op 21 mei af.

Gevolgen voor werk

De onrustige situatie heeft ook gevolgen voor Sevda haar werkzaamheden. Want niet alleen Sevda, maar ook haar klanten voelen zich onveilig. De eigenaresse vertelt dat ze ook klanten is kwijtgeraakt. Ze baalt er enorm van. "Ik vind het heel jammer dat het zo moet gaan. Ik heb deze zaak met mijn hele hart opgebouwd dus hoop van harte dat het imago en de sfeer in de straat snel verbetert."

Zo ziet ze graag dat de politie en gemeente nieuwe huurders preventief checken voordat ze hun intrede doen in de winkelpanden. "Zij moeten strenger gecontroleerd worden."

Het tv-programma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond vertoont donderdag beelden van de man die in februari de granaat voor het pand neerlegde. Ook de beschieting in december komt aan bod.