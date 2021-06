Cel geëist tegen chauffeur tankwagen voor fataal ongeluk Kralingen

Justitie heeft een half jaar cel geëist tegen een 55-jarige chauffeur uit Bruinisse voor een fataal ongeluk. De man reed in maart 2019 met zijn tankwagen tegen een personenauto. De 21-jarige inzittende overleed ter plaatse. Naast een celstraf wil justitie een rijontzegging voor drie jaar.

Het ongeluk gebeurde bij afslag Rotterdam-Kralingen van de A16. De chauffeur kreeg een zogeheten hypo: hij raakte buiten bewustzijn door een lage suikerspiegel. De man reed door rood licht en klapte met 80 kilometer per uur op de andere auto.

Justitie wijst erop dat de man al vaker hypo’s had gehad en lange werkdagen maakte. “Hij was zeer onvoorzichtig en had nooit achter het stuur moeten gaan zitten.”

Een maand eerder, in februari 2019, was de chauffeur al verward aangetroffen en uit de cabine van zijn tankwagen gehaald bij de Petroleumweg op Vondelingenplaat. Zijn vrachtwagen stond langs de kant maar op de verkeerde weghelft.

Op de fatale 11 maart 2019 hebben getuigen gezien dat hij slingerend rondreed op de A16, waarbij de vangrail werd geraakt en een vonkenregen ontstond.

Gebrekkige insulinepomp

De chauffeur droeg permanent een apparaat dat zijn bloedsuiker mat en hij gebruikte een insulinepomp. Hij zegt dat hij er meermalen op heeft aangedrongen een ander apparaat te krijgen, maar dat daarvoor het budget ontbrak.

Hij vindt niet dat hij onverantwoordelijk is geweest en een ander beroep had moeten kiezen. “De behandelaars hebben dat nooit aangegeven.”

De man heeft ook rondgereden met de bestuurderspas van zijn toenmalige baas. Justitie denkt dat hij daarmee de rust- en rijtijdenregeling omzeilde en zo langer achter het stuur kon zitten.

Verklaring van familie voorgelezen

Namens de familie van het slachtoffer is een verklaring voorgelezen in de rechtszaal. Zij geven aan nachtmerries te hebben en ernstige psychische klachten. De moeder van de 21-jarige Berhan bekijkt nog elke dag foto’s en filmpjes van haar zoon en denkt hem steeds op straat te herkennen. De vader van Berhan was zelf vrachtwagenchauffeur maar kan sinds het ongeluk niet meer zijn beroep uitoefenen.

De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.