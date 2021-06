Stil stipt Ragnar Ache zijn carrière uit: 'Sparta was prachtig en van Eintracht ben ik nog meer gaan houden'

Voor de derde keer in vijf minuten komt er splinternieuwe sportwagen door de Rotterdamse wijk Oosterflank rijden. De buurt kijkt uit het keukenraam. Een dure grijze auto en een cameraploeg die maar blijft vragen of de bestuurder nog eens een stukje wil rijden. Alles voor het perfecte plaatje. FRA 798 is het kenteken. "Frankfurt, Ragnar Ache, juli 1998. M'n geboortemaand. Maar ik geef niks om auto's. Ik moet wel zelf m'n benzine betalen. Geen probleem, want ik verdien bij Eintracht Frankfurt al hartstikke veel", zegt de eigenaar die in z'n vakantie terug is in zijn wijk. Onlangs heeft hij er een huis gekocht. Twee deuren verder dan z'n moeder en haar partner Jaap Sneep, al zo'n 20 jaar werkzaam bij Sparta. "Gewoon voor later. We zoeken nog iemand die het voor vier jaar wil huren."

Ragnar Ache draagt een zwart shirt, een zwarte korte broek en zwarte Nike-sneakers. Z'n verslaving en naast voetbal zijn grote hobby. Urenlang kan hij op internet surfen naar de meest exclusieve sportschoenen. "Wat? Moet ik hooghouden en trucjes doen met de bal? Zoveel skills heb ik niet en dit zijn niet de beste schoenen ervoor", lacht de spits die Sparta vorige zomer verruilde voor Eintracht Frankfurt.

We lopen naar het pleintje waar hij vroeger urenlang voetbalde. Vaak samen met Joël Zwarts. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord en huidig aanvaller van Excelsior woonde niet ver bij huize Sneep en Ache vandaan. Ache schrikt als hij de staat van het pleintje ziet. "Het is wel kapotter dan vroeger. Of ik het zou willen laten opknappen en dan het veldje onderdopen tot het Ragnar Ache pleintje? Wat zou dat kosten? 10.000 euro denk je? Oh, dan sta ik er wel open voor. Ik heb hier zelf zulke mooie momenten beleefd, dat wil ik graag doorgeven."

Ache even terug op het voetbalpleintje in Oosterflank. Tekst gaat verder onder de video.

De carrière van Ache is razendsnel gegaan. Op zijn elfde verhuisde hij van Duitsland naar Rotterdam en omdat z'n stiefvader een echte Spartaan is was er geen andere club dan waar hij kon spelen. De samenwerking onder trainer Alex Pastoor was geen groot succes, maar onder Henk Fraser bloeide de aanvaller met Ghanese roots op. Anderhalf jaar geleden meldde Eintracht Frankfurt zich. Zijn droomclub, want Ache groeide op in een nabijgelegen dorpje. De Duitsers verhuurden hem voor een halfjaar aan Sparta, daarna maakte hij de stap naar de subtopper van de Bundesliga.

"Ik besef het niet altijd dat ik speler ben van Eintracht Frankfurt. Dan zie ik het stadion en dan denk ik: 'Wow...ik speel hier echt." Hoewel, door twee hardnekkige blessures kwam Ache tot slechts zeven invalbeurten. Hij is heel realistisch over z'n kansen. "Ik ben niet iemand die op de deur van de trainerskamer aanklopt. Komend seizoen moet ik lang fit blijven en zoveel mogelijk minuten maken", zegt de spits die tot de zomer van 2025 vastligt in Frankfurt.

Ache is verliefd op Eintracht Frankfurt. Tekst gaat verder onder de video.

Hoogtepunt voor Ache in het afgelopen seizoen was zijn invalbeurt tegen het grote Bayern München. "Ik had niet verwacht dat ik zou invallen. Ik kwam net terug van een blessure en het is wel Bayern hè, waar je tegen speelt. Tijdens het warmlopen zei ik al tegen m'n ploeggenoot Jetro Willems hoe zenuwachtig ik was. Maar gelukkig ging dat snel weg. Ik was sterk aan de bal en had nog een penalty moeten krijgen. Het was echt een prachtig moment."

Ache scoorde niet, alleen in de laatste seconde van het seizoen tegen Freiburg was hij trefzeker, maar de spits van de tegenpartij deed dat uiteraard wel. Robert Lewandowski, de beste spits ter wereld. Ache wilde graag z'n shirtje met hem ruilen, maar moest genoegen nemen met het textiel van Alphonso Davies. "Als ik zou mogen kiezen, had ik van alle spelers het shirtje gewild, haha."

Ache vertelt waarom hij Lewandowski bewondert. Tekst gaat verder onder de video:

Begin juli moet Ache zich melden in Duitsland. Als hij zou willen, rijdt hij ruim 4 uur van Rotterdam naar Frankfurt. "Maar ik rij niet voll gass. Ik heb nog nooit een verkeersboete gekregen. Al schijnt deze auto wel de 250 kilometer per uur aan te kunnen tikken. Het zal wel."