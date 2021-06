Wijnaldum: 'Ik ben ervan overtuigd om door te groeien met PSG'

Lange tijd leek het erop dat Wijnaldum zou kiezen voor Barcelona. Zaakwaarnemer en vertrouwenman Humphrey Nijman voerde gesprekken in Spanje, maar toen even later Paris Saint-Germain zich meldde kwamen de gesprekken in een stroomversnelling. De puissant rijke club uit de Franse hoofdstad wilde de middenvelder dolgraag vastleggen. Wijnaldum heeft voor drie jaar getekend en zou bijna tien miljoen euro per jaar gaan verdienen.





“De contractondertekening bij Paris Saint-Germain is een nieuwe uitdaging voor mij", zegt Wijnaldum op de website van de club. De afgelopen vijf jaar speelde hij voor Liverpool, maar al lange tijd was bekend dat hij Engeland transfervrij zou verlaten. "Ik sluit aan bij een van de beste teams van Europa en met vol verlangen en toewijding wil ik mij gaan inzetten voor dit ambitieuze project", licht hij toe. Momenteel is Wijnaldum met Oranje in voorbereiding op het EK. Zondag in de eerste wedstrijd tegen Oekraïne zal Wijnaldum de aanvoerdersband van het Nederlands elftal dragen.

Op 11 november 1990 werd 'Gini' Wijnaldum geboren in Rotterdam-West, vlakbij Sparta. Daar doorliep hij ook de jeugdopleiding, voordat hij op zijn dertiende overstapte naar Feyenoord. Met 16 jaar en 148 dagen is hij nog altijd de jongste debutant ooit bij Feyenoord. In de zomer van 2011 vertrok hij voor zo'n vijf miljoen euro naar PSV. Als dank voor de goede begeleiding van hem én zijn familie doneerde hij een substantieel bedrag aan de jeugdopleiding van Feyenoord.

De start was moeizaam in Eindhoven. Tegen zijn zin moest Wijnaldum vaker dan hem lief was als rechtsbuiten spelen. In een lang interview met Rijnmond uit 2019 liet hij weten dat hij zelfs overwoog om te stoppen met voetbal. Gelukkig hervond hij het spelplezier en in zijn laatste jaar mocht hij als aanvoerder de kampioensschaal omhoog houden.

In de zomer van 2015 vertrok Wijnaldum naar Newcastle United. Daar speelde hij slechts een jaar. Hij voerde een gesprek bij Mauricio Pochettino thuis. Er was een klik met de toenmalige trainer van Tottenham Hotspur, maar hij koos voor het Liverpool van Jurgen Klopp. Niet zonder succes: hij won de Champions League en werd landskampioen. Komende zomer speelt Wijnaldum alsnog onder Pochettino, de huidige trainer van PSG.

Wijnaldum werd in 2019 tijdens de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond uitgeroepen tot sportman van het jaar. Als geboren Rotterdammer was hij oprecht blij met de prijs, die hij in ontvangst nam tijdens z'n korte vakantie in Dubai. Daar nam hij ook uitgebreid de tijd om te vertellen over onder andere zijn jeugd in Rotterdam, de bijzondere band met Ronald Koeman en Willem van Hanegem, en zijn liefde voor Feyenoord en Sparta. Hij zei destijds te overwegen om ooit zijn carrière bij een van deze clubs af te sluiten, maar als dat gebeurt dan vermoedelijk wel na zijn 33e.

