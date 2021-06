Het vrouwelijk orgasme in de spotlight: 'Wat zie en voel je eigenlijk als je klaarkomt?'

"Wat weten we nu van elkaar? Wat zie je en voel je als je een orgasme beleefd?" vragen de vrouwen achter het collectief zich af. Uit eigen onderzoek blijkt dat weinig vrouwen dit écht weten. Mannen daarentegen nog veel minder. Er is namelijk sprake van een orgasmekloof tussen mannen en vrouwen. Uit cijfers blijkt dat 66 procent van de vrouwen in een heteroseksuele relatie klaarkomt tegenover 95 procent van de mannen.

Gebrek aan kennis

"Bij ons riep dit de vraag op: hoe kan dit? Er is blijkbaar een groot gebrek aan kennis over het vrouwelijk geslachtsorgaan, de clitoris dus." En nee, benadrukken ze, dat is niet alleen maar het kleine knopje dat bovenop zit. De clitoris gaat helemaal naar binnen."

De Cutklub: een naam die de wenkbrauwen wellicht doet fronsen. Twee van de drie vrouwen achter het makerscollectief, Maria Visser en Tatjana Stoute, vertellen waarom juist voor deze naam is gekozen. "Kut, omdat we het ook veel over vrouwelijke onderwerpen hebben. Cut op z'n Engels, omdat we ook veel werken met film. In die zin is het een leuke zinspeling."

Meer openheid creëren

Met de avond hopen de makers meer openheid te creëren over het onderwerp. Ze gaan met verschillende mensen in gesprek, zoals pornoactrice Kim Holland, seksuologen Leila Lambrechts en Anne Siemons, verloskundige Beatrijs Smulders en Kaouthar Darmoni, zij is directeur van kenniscentrum voor emancipatie Atria.

Door faken leren mannen niet wat vrouwen lekker vinden De Cutklub

"We hebben het over het geslachtsdeel ansich, maar ook over schaamte onder vrouwen en over hoe in andere culturen wordt omgegaan met het vrouwelijk orgasme. Faken komt ook aan bod. Want niet alleen laten wij de man denken dat hij het goed doet. Zij leren ook niet wat wij vrouwen echt lekker vinden", zeggen de makers.

Het programma vindt plaats in het debathuis Arminius. In totaal kunnen 50 mensen de zaal in. Je kan ook een ticket kopen om het programma online te volgen. Het programma begint om 20:00 uur.