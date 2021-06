Spannende dag na 'bijzonder coronajaar' voor Rotterdamse eindexamenleerlingen: 'Een enorme opluchting'

Het was een jaar om niet snel te vergeten, weet ook mentor van havo 5 Ariane Linnert. Vanwege de coronamaatregelen zagen de schoollessen er anders uit dan normaal. "Het was een moeilijk jaar en bijzonder jaar, maar vandaag blijkt dat het allemaal best goed is uitgepakt", zegt ze.

In tegenstelling tot de meeste leerlingen van het Lyceum Kralingen, konden de eindexamenleerlingen in het afgelopen jaar wel fysiek les krijgen. Dit zorgde er bij onder andere Farhad voor dat hij het coronajaar niet per se zwaar vond. "Het viel wel mee, omdat we gewoon naar school konden."

'Ik had het niet verwacht'

Hij is een van de leerlingen die vandaag met een blij gevoel naar huis kan. Fahrad is geslaagd voor de havo, net als Ismael, Reyhane en Ayaan. "Ik wist al dat ik zou slagen, maar ik ben alsnog heel blij omdat ik het echt zeker weet", zegt Reyhane. Ayaan was blij verrast toen ze het goede nieuws hoorde. "Ik had het niet verwacht. Ik stond namelijk een 4.9 voor wiskunde. Gelukkig heb ik een voldoende gehaald voor mijn examen."

Ismael straalt ook van trots: "Ik heb goede cijfers gehaald. Voor Nederlands heb ik zelfs het hoogst gescoord van alle havoleerlingen, hoorde ik van mijn docent. Dat is netjes." Vwo-leerling Melike: "Ik ben er eindelijk vanaf na zes jaar. Dat is een grote opluchting."

Niet iedereen klaar

Niet iedereen gaat met een volledig opgelucht gevoel naar huis. Zo zijn Aaishah, Nilufar en Daisy nog niet helemaal klaar. "Het is nog even strijden, maar ik ben wel gewoon blij." De drie meiden maken nog een examen in het tweede tijdvak. Daar hebben ze zelf voor gekozen, legt mentor Linnert uit. Aaishah heeft dit bijvoorbeeld gedaan, omdat zij zich dan beter kan focussen. Wanneer zij precies hun uitslag horen, is nog niet bekend.