Granaatlegger gefilmd – Toko op Zuid driemaal doelwit

De eerste maal rond het middernachtelijk uur van 27 op 28 december 2020 vliegen er drie kogels door de winkelruiten. Eind februari wordt er een granaat bij de winkeldeur gelegd. Doordat de pin nog in de granaat zit, ontploft het projectiel niet. En deze week in de nacht van 9 op 10 juni ontploft er een explosief.

De politie onderzoekt uiteraard of er een verband is tussen de incidenten en wat het motief is. Want daarover tast de politie nog in het duister. In Bureau Rijnmond richten we ons op de bedreiging met een granaat. De man die het explosief neerlegt is namelijk gefilmd.

Op de camerabeelden is te zien dat de man op maandagochtend 22 februari omstreeks 7.00 uur vanuit de Hendrik Croesinckstraat komt aanlopen en de supermarkt passeert.

Hij draait om en legt de granaat voor de deur. Te zien is dat hij latex handschoenen aanheeft. Verder draagt de dader een lange donkere jas met een capuchon over zijn hoofd en hij heeft een mondkapje voor. Na het neerleggen van de granaat verdwijnt hij weer richting de Hendrik Croesinckstraat.