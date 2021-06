Nieuwe vergaderdata over Feyenoord City, publiek mag ze via livestream volgen

De bijeenkomsten over Feyenoord City op het Rotterdamse stadhuis zullen eind volgende week weer gehouden worden. Op vrijdag 18 juni spreken raadsleden met Feyenoord. Daarna volgen drie dagen waarop de supporters, hun zegje mogen doen. De bijeenkomsten kunnen niet fysiek worden bijgewoond, maar via een livestream gevolgd worden. Dat is donderdag begin van de avond besloten.

De gesprekken stonden eigenlijk voor deze week gepland, maar werden dinsdagavond, een uur voor de bijeenkomst met Feyenoord plaats zou vinden, afgelast. Dat gebeurde na signalen over bedreigingen en intimidaties. "Maar een aantal insprekers had van tevoren al aangegeven dat ze twijfelden of ze in het openbaar wel hun verhaal wilden doen", zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Volgens hem twijfelden de Feyenoorddelegatie en een aantal raadsleden of ze wel veilig zouden zijn op het stadhuis. Volgens Aboutaleb was dat absoluut het geval, want de gemeente had dinsdag aan het einde van de middag al maatregelen genomen. Details daarover wil hij niet geven. "Maar iedereen kon zien dat er politie stond en die agenten staan er niet altijd", legt hij uit.

"In een democratie kunnen voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek. Maar als volksvertegenwoordigers niet in vrijheid een besluit kunnen nemen, omdat ze bang zijn dat hen dan wel hun gezinsleden iets overkomt, dan zijn we heel ver heen. Dat heeft de uiterlijke kenmerken van een bananenrepubliek en dat sta ik niet toe", aldus Aboutaleb.

De burgemeester heeft de 'cooldown-periode' ingelast, omdat hij wil dat de mensen zich vrij durven uitspreken.

Vier bijeenkomsten zonder publiek

De bijeenkomsten krijgen dezelfde opzet als ze ook eerder hadden. Er kan geen publiek bij zijn, maar de vergadering is wel via een livestream te volgen.

De bijeenkomst met Feyenoord is op 18 juni van 14:00 tot 17:30 uur op het stadhuis. De Inspraakmomenten zijn op 19 juni (09:30-18.30), 21 juni (14:00-18:30) en 22 juni (13:30-19:00).

Insprekers krijgen persoonlijk bericht dat ze mogen inspreken. Het aantal insprekers blijft hetzelfde.