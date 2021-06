Inspiratie uit een 'goudgele rakker', de tekst op een bierviltje: maakt dit trio uit Alblasserdam dé EK-hit van 2021?

De mannen noemen zichzelf "een gelegenheidsbandje voor dit EK" en brachten onder de naam 'Juichen' hun lied uit. "We zijn een soort feestact, dat heb je ook wel nodig op het EK. De afgelopen periode was zuur en donker door corona. We konden vrij weinig. Ik ben blij dat de zon nu weer schijnt. Terras open, kroeg open: gas erop!"

Inspiratie voor het aanstekelijke 'Allez Allez Allez'? "Een nummer van Liverpool in de Champions League", zegt Stefan. "Maar de rest van de tekst hebben we zelf bedacht!" Daar gingen geen lange jamsessies of denkprocessen aan vooraf. "We schreven een stuk tekst op een bierviltje en uiteindelijk is dit eruit gekomen. Alle inspiratie komt verder uit 'goudgele rakkers', maar het resultaat is lekker."

Voor de gelegenheid heeft het trio donderdagavond - na een coronatest - vrienden en familie opgetrommeld in hun stamkroeg Blieck's Point in Alblasserdam. En die zingen het nummer allemaal mee. "Mensen pikken het echt op", zeggen de zangers. "We krijgen een steeds grotere fanschare. We zagen dat veel mensen het op sociale media gingen delen. Dat begon plaatselijk, maar via Facebook zien we nu dat mensen door het hele land het nummer oppikken. Laten we vooral zo doorgaan en het niet al te serieus nemen."

De mannen zijn ervan overtuigd dat Nederland ver komt op het EK. "Ze halen de finale en gaan er met de cup vandoor", zegt een van hen. Hun dromen voor daarna zijn groot. "Dan hopen we op te mogen treden op het Museumplein". In Amsterdam, vraagt de verslaggever?! "Ja, een uitzonderingetje. Dat doen we ook met een blinddoek om. Daarna terug naar Rotterdam voor het échte feest", droomt hij verder. "En dáárna naar de Olympische Spelen, in het Holland Heineken House. Lekker naar Tokio, dat is ook gezellig. Dit is dus de opmaat naar een groter feest."