Na drie jaar melden en bellen nog altijd een grote puinhoop naast afvalcontainers, bewoners Rotterdam-Overschie zijn radeloos

In een wanhopige bui belt Gerrit Scholte naar de receptie van Rijnmond en vraagt of we kunnen komen kijken. "Het is schandalig, vanochtend lag er weer van alles naast de bak. lk kan in mijn telefoon laten zien hoeveel meldingen ik al gedaan heb, met foto's en al. Maar ze doen er niets aan", vertelt hij.

Die vrouw zei dat er nog geen melding was maar de halve buurt had al gebeld bewoner Frank Bouwman

Bij aankomst kan je niet om het hardnekkige probleem heen. Talloze vuilniszakken liggen rondom twee bakken opgestapeld. Ook dozen, blikjes en flesjes liggen verspreid. Vogels hebben de boel al aardig opengetrokken. "Het is toch te gek voor woorden dat het zo moet. Jaar in jaar uit", zegt meneer Scholte.

Talloze meldingen maar er gebeurt niets

In zijn smartphone laat hij de tientallen meldingen zien die hij sinds 2017 al doet. Eerst deed hij dat via de buitenbeter app en sinds begin dit jaar is er de speciaal voor Rotterdam ontwikkelde MeldR app. "Je kan bellen en afspraken maken. Soms krijg je een tegenbericht dat het is opgelost, maar soms is het ook helemaal niet opgelost. Het laatste half jaar is hopeloos." Volgens meneer Scholte is het allemaal zinloos want de laatste tijd reageren ze zelfs niet meer op zijn meldingen. "Ik ben radeloos, ik weet niet meer wat ik moet doen."

Dezelfde moedeloosheid hoor je terug bij buren en buurtgenoten. "Ik kreeg een vrouw aan de telefoon en die zei dat er nog geen melding was maar de halve buurt had al gebeld", zegt bewoner Frank Bouwman.

Notoire dumpplek van afval

De twee containers staan vlak vóór een oprit naar de snelweg A13 en bewoners zien veel busjes stoppen, afval dumpen en weer doorrijden. "Dan gaat het kleppie open, gooien ze het ernaast en rijden ze door." Het zijn veelgebruikte dumpcontainers en de gemeente kan dat niet zijn ontgaan.

Afvalcontainers staan vlakbij oprit naar de A13 | Foto: Rijnmond

Buurtbewoners zien veegwagens vaak door de straat rijden maar die doen niets aan al het afval naast de bak. "Ze zien het en toch rijden ze door", zeggen de bewoners vol verbazing. De hele buurt ergert zich aan de vuiligheid en het zou ze een lief ding zijn als het een keer echt zou worden opgelost. Oplossingen zijn er genoeg volgens de bewoners. Van camera's ophangen, vuilniszakken opentrekken en adressen opsporen, vaker legen tot meer containers.

Gemeente belooft probleem op te lossen

De gemeente Rotterdam baalt als Rijnmond aan de bel trekt en informeert waarom klachten van bewoners niet serieus worden genomen. De sensor die moet aangeven dat een container volloopt, blijkt kapot.

Binnen een dag wordt het afval alsnog opgehaald. De bewoners zijn aangenaam verrast. "Het is niet te geloven maar de containers zijn leeg en het vuil naast de containers is weg", appt bewoner Scholte. Hij stuurt een foto mee als bewijs.

De gemeente belooft de containers op deze locatie voorlopig om de dag te legen. Een wijkregisseur gaat in gesprek met bewoners voor een structurele oplossing. Daarbij valt te denken aan meer containers, ondergrondse containers of vaker legen.

