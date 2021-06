Van de koninklijke slaapkamer tot de koninklijke kopjes: kijk mee op het voormalige jacht van koningin Juliana en prins Bernhard

Het schip is in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd als nationaal geschenk aan Juliana en Bernhard ter gelegenheid van hun huwelijk op 7 januari 1937. “Heel het land heeft ernaartoe geleefd dat dit het cadeau van de samenleving aan het koninklijk echtpaar zou zijn”, vertelt Ronald van der Heijden van de Stichting Piet Hein.

Toenmalig prinses Juliana gaat van boord in 1946 | Foto: Nationaal Archief

Nadat de koninklijke familie het motorjacht zo’n veertig jaar heeft gebruikt, is het schip in 1980 overgedragen aan de stichting. Juliana en Bernhard zijn in Rotterdam nog één keer aan boord gegaan voor een hele korte vaartocht van de Parksluizen naar de Coolhaven voor de overdracht.

Vrijwilligers van de Stichting Piet Hein zorgen ervoor dat het schip zoveel mogelijk in originele staat blijft. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de Piet Hein in de vaart blijft. Matthijs Mookhoek is één van hen, hij is de gezagvoerder als de Piet Hein vrijdag rond 12:00 uur door de Leuvehavenbrug naar het Maritiem Museum vaart.

“Welkom aan boord”, zegt Mookhoek als we hem donderdagmorgen in de Eemhaven ontmoeten. “We gaan naar de salon.” Mookhoek is met de laatste voorbereidingen bezig om het schip naar het centrum van Rotterdam te varen. “Dit is bovendeks, achter hebben we de eetsalon en dit is aansluitend op het achterdek”, vertelt de gezagvoerder terwijl hij in een prachtige stoel met gekruld frame en grijze stof gaat zitten.

“Het interieur is ontworpen door de bekende architect Sybold van Ravesteyn”, weet Van der Heijden. “Dus ook deze stoelen.” Van Ravesteyn is ook de ontwerper van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Schouwburg Kunstmin in Dordrecht.

Van der Heijden heeft kort geleden nog een waardevol voorwerp aan de collectie van de Piet Hein kunnen toevoegen: het doopbijltje waarmee Juliana het schip heeft losgeslagen. “Dat is een ontzettende vondst. Normaal worden die doopbijltjes namelijk bewaard bij de collectie van het Koninklijk Huis. Ik heb me wel eens laten vertellen dat daar rond de tweehonderd bijltjes liggen.”

Het doopbijltje van de Piet Hein uit 1937 | Foto: Rijnmond

Vanwege corona heeft de Piet Hein anderhalf jaar stil gelegen, maar nu kan er dus weer publiek worden ontvangen. Bij het Maritiem Museum komt het jacht te liggen op de plek van de graanelevator, die voor onderhoud naar Antwerpen is.

Voor iedereen die wel eens in de koninklijke badkamer of salon wil kijken: de Piet Hein ligt tot en met 27 juni in de Leuvehaven.