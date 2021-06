Spoedsluiting huis in Gorkumse Wijnkoperstraat dat gebruikt werd voor prostitutie

Burgemeester Reini Melissant van Gorinchem heeft donderdag na een controle een pand aan de Wijkoperstraat laten sluiten. Het huis werd gebruikt voor prostitutie. Daar was geen vergunning voor.

De gemeente stuitte op een advertentie op internet waarin seksuele diensten tegen betaling werden aangeboden in het pand. Dat was al langer aan de gang en zorgde voor overlast voor omwonenden, meldt de gemeente.

Prostitutie zonder vergunning ondermijnt volgens Melissant de veiligheid en leefbaarheid van de stad.

De spoedsluiting houdt in dat de woning verzegeld is. De sloten zijn vervangen en de komende twee weken mag niemand zonder toestemming naar binnen.

De politie kon donderdagavond niet zeggen of er sekswerkers zijn aangetroffen in het pand en of er aanhoudingen zijn verricht.