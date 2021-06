14-jarigen Romano en Tara zijn voor een dag burgemeester en politiechef van Rotterdam

Twee tieners waren donderdag voor één dag de baas van Rotterdam: Romano als burgemeester, Tara als baas van de politie Rotterdam. De actie is onderdeel van het project Baas van Morgen van organisatie JINC waarin ongeveer 550 leerlingen van het basisonderwijs en het vmbo voor een dag het roer overnemen in ruim 450 bedrijven. "Het was spannend en druk", lacht Romano.

De 14-jarige vertelt wat hij allemaal heeft gedaan: kennisgemaakt met burgemeester Ahmed Aboutaleb, vergaderingen bijgewoond en gesprekken gevoerd met verschillende mensen, onder wie wethouder Richard Moti (werk & inkomen). "Ik heb met hem gesproken over wat voor impact corona heeft gehad op onder meer EU-migranten. We hebben geprobeerd om daarvoor een goede oplossing te vinden."

Hoe zag de dag eruit?

De dag begon voor Romano gewoon op school. Op een gegeven moment werd hij opgehaald en liep hij toevalligerwijs met Aboutaleb het stadhuis in, vertelt hij. Wat hij heeft geleerd van de burgemeester? "Het was niet te diepgaand hoor", sust hij de gemoederen. "Hij vertelde mij over vriendschappen en politieke kwesties. Ook heb ik wat geleerd over zijn taken." Romano vond de dag erg inspirerend, maar zelf de politiek in? "Nee, dat hoef ik niet. Daarvoor vind ik het niet interessant genoeg."

Tara als politiechef van Rotterdam

Ook Tara mocht donderdag voor een dag ervaring opdoen in een hoge functie. Dit keer niet als burgemeester, maar als politiechef van de eenheid Rotterdam. "Wat mij betreft had deze dag langer mogen duren", zegt Tara.