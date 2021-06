Hoofdrol voor Rotterdammers Blaak, Hertzberger en Van Dam op EK

Dankzij zenuwslopende shoot-outs hebben de Nederlandse hockeyers de finale van het EK bereikt. In Amstelveen was de stand na reguliere speeltijd 2-2. Dankzij twee Rotterdamse treffers in de shoot-outs en de fenomenale doelman Pirmin Blaak heeft Nederland zich geplaatst voor de finale.

België, de regerend Europees en wereldkampioen, kwam vla na rust op een 1-0 voorsprong. In het laatste kwart maakte voormalig Rotterdam-speler Seve van Ass de gelijkmaker. Weer kwam België op voorsprong, maar Jip Janssen dwong met een benutte strafcorner shoot-outs af.

De Rotterdamse routinier en topscorer van de hoofdklasse Jeroen Hertzberger beet het spits af en deed dat voortreffelijk met een prachtige turn. Doelman Blaak, oud-speler van Rotterdam en tegenwoordig woonachtig in Goidschalxoord in de Hoeksche Waard en spelend voor Oranje-Rood, ontpopte zich tot man van de wedstrijd.

Finale

In een door de VAR gedomineerde shoot-out reeks had Oranje moeite met scoren, maar na Hertzberger was het weer een speler van Rotterdam die wél scoorde. Thijs van Dam schoot de bal langs keeper van Vincent Vanasch. Uiteindelijk was het Jorrit Croon die Nederland naar de finale schoot. Daarin is Duitsland de tegenstander. Eerder op de avond versloegen zij Engeland met 3-2.