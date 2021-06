Het weer van vandaag: lage bewolking en zonneschijn

Vandaag begint de dag met laaghangende bewolking, maar in de loop van de ochtend brandt de zon dat langzaam weg. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Met name de kuststrook blijft gevoelig voor laaghangende bewolking van zee. Het is 21 tot lokaal 24 graden. Aan de kust blijft het kwik een aantal graden achter. Er staat een matige tot soms vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind.