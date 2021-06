Binnen- en buitenlandse zeevarenden krijgen coronaprik in Rotterdamse haven: 'Tof dat de overheid zo ver is gegaan'

Slechts dertien procent van alle zeevarenden wereldwijd is ingeënt, maar dat percentage gaat vanaf volgende week als het goed is omhoog. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) start dinsdag met een vaccinatieprogramma in onder meer de Rotterdamse haven. Alle zeevarenden uit binnen- en buitenland die werken op een schip dat vaart onder Nederlandse vlag of dat in Nederlands beheer is, komen in aanmerking.

De zeevarenden worden ingeënt met Janssen. Daarbij volstaat één prik en dat komt mooi uit, omdat zeevarenden vaak maar kort in Nederland zijn. Niet alle zeevarenden zijn dat bovendien in dezelfde periode. De 'prikperiode' wordt om die reden verspreid over een aantal maanden. In totaal zijn vanaf volgende week 50 duizend vaccins beschikbaar.

"We krijgen als eerste private partij in Nederland vanuit de overheid de vaccins geleverd", zegt Anne Koster van KVNR, die blij is met dat besluit van de overheid. "Als eerste Europese land vaccineren we niet alleen onze 'eigen' zeevarenden, maar ook de mensen die uit het buitenland komen en werken op een Nederlands schip. Het is heel tof dat ze zo ver zijn gegaan."

"We hebben zelf geen artsen in dienst of enorme koelkasten waar we de vaccins kunnen opslaan. We hebben om die reden een partnerschap gezocht met het Port Health Center in Rotterdam en met KLM Health Services bij Schiphol." Het vaccineren gebeurt niet alleen in de Rotterdamse haven, maar dus ook bij het grootste vliegveld van Nederland. "De zeevarenden komen ook vaak via Schiphol ons land binnen of gaan via daar weer weg. Dus daar moest ook een locatie komen."

Vaccinatievoorrang

De vakbond voor zeevarenden, Nautilus, sprak begin dit jaar nog de wens uit voor vaccinatievoorrang. De vakbond maakte zich grote zorgen om de besmettingsrisico's aan boord van schepen. Daarbij kwam dat zeevarenden in sommige landen niet de kade op mochten vanwege het coronavirus. Diensten van elkaar overnemen was daardoor onmogelijk geworden, waardoor sommigen al maanden lang onafgebroken aan het werk waren. En dat brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Op zee is daarnaast acute medische zorg niet direct mogelijk.

De KVNR probeert het vaccineren zo praktisch mogelijk in te richten. "De scheepvaart heeft geen dienstrooster van 9 tot 5. We hebben enerzijds de vaste priklocaties in de verschillende havens en bij Schiphol, maar het wordt straks ook mogelijk om maatwerk af te spreken. Prikkers komen dan bijvoorbeeld aan boord van een schip."

De eerste prikken worden als het goed is dinsdag gezet. "Dit zijn de laatste loodjes", besluit Koster.