Nu al een streep door Kerstmarkt Dordrecht, maar Dordtse Decemberdagen bieden een maand lang alternatief

Het duurt nog 197 dagen tot kerst, maar in Dordrecht is het besluit al gevallen om de grootste kerstmarkt van het land ook dit jaar niet door te laten gaan. Net als vorig jaar zal de kerstmarkt vervangen worden door de Dordtse Decemberdagen, die dit jaar als de versoepelingen het toelaten grootser worden aangepakt dan in coronajaar 2020.

De kerstmarkt trekt jaarlijks zo'n vierhonderdduizend mensen naar de Dordtse binnenstad. Anderhalve meter afstand houden - mocht dat tegen die tijd nog de eis zijn - is met zulke aantallen niet mogelijk. Ook het werken met reserveringen, sneltesten of vaccinatiebewijzen gaat niet op voor het evenement in de openbare ruimte, dat niet wordt afgebakend door afscheidingen of hekken. De Dordtse Decemberdagen moeten daarom uitkomst bieden.

Maar wat houden die dagen precies in? "Het wordt een maand waarin we de stad volgens de kerstsferen kunnen gaan beleven", zegt wethouder Maarten Burggraaf (Evenementen). "De stad wordt ingericht met kerstversiering, er zijn mooie lichtprojecties op historische panden en je ziet kerstelementen terug die je anders op de kerstmarkt vindt." Zo komt er extra kerstaankleding, meer winterverlichting, grote kerstbomen, straatmuziek en houten huisjes met kerst- en decemberartikelen. De Decemberdagen duren bijna een maand, van vlak na Sinterklaas tot vlak na oud en nieuw.

Dwaalspoor

Vorig jaar was de lichtjesroute Dwaalspoor, die onderdeel uitmaakte van de Dordtse Decemberdagen, een groot succes. Zelfs zó groot, dat buitenstaanders werd opgeroepen om niet meer naar Dordrecht te komen. Het was vanwege de drukte en de coronamaatregelen niet verantwoord meer.

"Het concept was mooi toen, maar het kon niet helemaal worden uitgevoerd zoals we eigenlijk wilden vanwege de beperkingen", gaat Burggraaf verder. Als de versoepelingen rondom het coronavirus zich door blijven zetten, verwacht de wethouder dat dit evenement dan een stuk grootser aangepakt kan worden. Lichtprojecties zullen daar weer onderdeel van uitmaken, al is nog niet helemaal bekend in welke hoedanigheid. "Al die honderdduizenden mensen die anders naar de kerstmarkt zouden gaan, kunnen dan alsnog naar onze binnenstad komen."

Maar mocht dat niet zo zijn, dan kan het ook kleinschaliger worden aangepakt. De kerstmarkt zelf vraagt echter te veel voorbereidingstijd, waar al vroeg in het jaar mee gestart moet worden, om zo'n besluit voor dat evenement pas kort voor de start te kunnen nemen. "Kraamhouders willen ook zekerheid natuurlijk. Met de Dordtse Decemberdagen hebben we een concept dat flexibeler is."

De ondernemers zijn volgens de wethouder enthousiast. "Dat waren ze vorig jaar ook, omdat het hen kansen biedt voor de hele decembermaand", legt hij uit. "Bij de kerstmarkt zelf is dat maar beperkt tot een aantal dagen."